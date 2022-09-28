▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日追打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的昔日緋聞爭議，堪稱話題製造機，但也讓選舉回到藍綠對決上。針對媒體聲量被邊緣化，無黨籍參選人黃珊珊說，「這種聲量可能不用比較好」；至於有民調支持度超車陳時中、直追蔣萬安，黃說，台北市民非常厭惡互潑髒水的行為，「大家還是想知道未來的市長想帶給台北市什麼？難道是這些髒水？」

黃珊珊28日公布「前瞻教育」政見，受訪時說，每個民調都值得參考，正因為最近的紛擾，台北市民其實非常厭惡藍綠互潑髒水的行為，對整個選舉來說，他們用這樣的方式其實是反效果，「大家還是很想知道這個未來的台北市長，想要帶給台北市什麼？難道是這些髒水？」

黃珊珊表示，民調的起伏很正常，民調上升她也很高興，但還是要回到非常戰戰兢兢的，要知道市民要的是什麼，而不是每天只顧聲量，「壞的聲量不要也罷」。

「我常講，我們要提出什麼東西，就要想到『你會怎麼教小孩』？」黃珊珊表示，每天看到這些新聞，請問老師要怎麼教小孩？幾個候選人也要想一想，當發生這些事情，回去你的孩子問你，你要怎麼教他？

黃珊珊說，如果教都沒辦法教，那這件事情就是不對的，包括什麼論文、汙衊、抹黑，這些東西是對的嗎？不對的事情沒有人譴責嗎？不譴責的人為什麼要支持她呢？用一個最低的標準就好。