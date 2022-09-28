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澤倫斯基批「偽公投鬧劇」　誓言捍衛被占領地人民

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會上發表演說。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基不接受「偽公投」結果。（圖為澤倫斯基先前在聯合國大會上發表演說／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯在烏克蘭的4個占領區公投結果27日出爐，全數高票贊成加入俄羅斯聯邦。對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這場公投根本是「鬧劇」，烏克蘭絕不接「偽公投」結果，並將捍衛被占領區的公民。

綜合外電報導，駁斥公投結果，指控俄羅斯嚴重違反聯合國法規，想要併吞占領區，「這齣在被占領區上演的鬧劇，根本連模仿公投都不是。」澤倫斯基表示普丁和俄羅斯是想要強迫占領區的男人加入俄羅斯軍隊，要他們和自己的祖國打仗。

澤倫斯基當天透過螢幕在聯合國安理會上痛斥，俄羅斯想藉著炮製當初併吞克里米亞的方式強吞占領的4個地區，「這是企圖從其他國家竊盜領土」。澤倫斯基還告訴安理會，在俄羅斯併吞烏克蘭領土之後，烏克蘭無法和俄羅斯進行談判。俄羅斯駐聯合國大使則批澤倫斯基又在上演公關大戲。

美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國將會提出一項譴責俄羅斯在烏占領區辦公投的決議，呼籲成員國不要承認公投結果或任何地位的改變，並要求俄羅斯撤軍。

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