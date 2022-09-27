俄傳26萬役男出逃躲動員令　克里姆林宮針對「關閉邊境」回應了

▲俄羅斯車輛大排長龍，等著通過邊境口岸逃往喬治亞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日宣布簽署局部動員令後，大批役齡男性「出逃」，其中空路和陸路都出現人潮擠爆現象，如今更盛傳超過26萬名役男已逃往國外。部分俄媒指出官方將關閉國境阻止役男外流，克里姆林宮29日回應，尚未就關閉邊境做出任何決定。

路透社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時表示，目前關閉邊境的決定仍未做出，「我對這件事完全不了解，此時此刻，還沒有任何做出任何決定。」

局部動員令消息一出，飛往國外的單程機票迅速售罄，甚至一張機票飆到要價數十萬元。走陸路的景象更為壯觀，俄羅斯和喬治亞邊境出現排隊長達48小時的車隊，全都等著跨越邊境逃出俄羅斯。

在俄羅斯聯邦會議聯邦委員會上代表克里米亞的議員切柯夫（Sergei Tsekov）26日表示，現在所有役男都應該被禁止出境。

▲衛星空拍圖拍到正在等待出境的綿延車隊。（圖／路透）

2家俄羅斯獨立新聞媒體《梅杜扎》（Meduza）與《新報》歐洲版（Novaya Gazeta Europe）均引述不具名的官員指出，俄羅斯當局計畫禁止男性離境。不過2間媒體報導的內容都未出現在俄羅斯主流媒體上，該國自入侵烏克蘭以後，加大管控甚至進一步關閉國內獨立媒體，許多不支持當局的媒體人與機構紛紛轉入地下或逃離國外。

《新報》引述政府官員透露的消息，指出俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部通報26.1萬名俄國男性已出境。不過該報對此項數據表示質疑，認為可能是想提出一個相當高的數字，讓普丁有機會被說服做出關閉邊境的決定。

目前尚未有確切數字，不過除了搭飛機離開的役男以外，俄羅斯與喬治亞邊境唯一一處營運中的檢查站，也出現出境車輛大排長龍，衛星空拍圖拍到Verkhny Lars邊境口岸車輛有約2300輛各式汽車等著離開俄羅斯。