　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄傳26萬役男出逃躲動員令　克里姆林宮針對「關閉邊境」回應了

▲▼俄羅斯車輛大排長龍，等著通過邊境口岸逃往喬治亞。（圖／路透）

▲俄羅斯車輛大排長龍，等著通過邊境口岸逃往喬治亞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日宣布簽署局部動員令後，大批役齡男性「出逃」，其中空路和陸路都出現人潮擠爆現象，如今更盛傳超過26萬名役男已逃往國外。部分俄媒指出官方將關閉國境阻止役男外流，克里姆林宮29日回應，尚未就關閉邊境做出任何決定。

路透社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時表示，目前關閉邊境的決定仍未做出，「我對這件事完全不了解，此時此刻，還沒有任何做出任何決定。」

局部動員令消息一出，飛往國外的單程機票迅速售罄，甚至一張機票飆到要價數十萬元。走陸路的景象更為壯觀，俄羅斯和喬治亞邊境出現排隊長達48小時的車隊，全都等著跨越邊境逃出俄羅斯。

在俄羅斯聯邦會議聯邦委員會上代表克里米亞的議員切柯夫（Sergei Tsekov）26日表示，現在所有役男都應該被禁止出境。

▲▼俄羅斯車輛大排長龍，等著通過邊境口岸逃往喬治亞。（圖／路透）

▲衛星空拍圖拍到正在等待出境的綿延車隊。（圖／路透）

2家俄羅斯獨立新聞媒體《梅杜扎》（Meduza）與《新報》歐洲版（Novaya Gazeta Europe）均引述不具名的官員指出，俄羅斯當局計畫禁止男性離境。不過2間媒體報導的內容都未出現在俄羅斯主流媒體上，該國自入侵烏克蘭以後，加大管控甚至進一步關閉國內獨立媒體，許多不支持當局的媒體人與機構紛紛轉入地下或逃離國外。

《新報》引述政府官員透露的消息，指出俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部通報26.1萬名俄國男性已出境。不過該報對此項數據表示質疑，認為可能是想提出一個相當高的數字，讓普丁有機會被說服做出關閉邊境的決定。

目前尚未有確切數字，不過除了搭飛機離開的役男以外，俄羅斯與喬治亞邊境唯一一處營運中的檢查站，也出現出境車輛大排長龍，衛星空拍圖拍到Verkhny Lars邊境口岸車輛有約2300輛各式汽車等著離開俄羅斯。

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
口罩令最快11月解除！　王必勝揭解封時程
張淑娟提告！律師嘆周玉蔻道歉為時已晚　2關鍵恐遭判刑
台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光
低溫探1字頭！有望「首波東北季風」時間曝　颱風繼續趕進度
美國務院罕見表態：美未對台灣主權採取立場
美股跌入熊市！道瓊重挫329點　標普創今年新低

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄傳26萬役男出逃躲動員令　克里姆林宮針對「關閉邊境」回應了

諾魯感謝台灣協助抗疫　聯大總辯論11友邦發聲

美股跌入熊市！道瓊重挫329點　標普創今年新低

研究：每天喝逾1公升啤酒　可降低失智症風險

俄國稱日本外交官涉間諜活動　當場被逮勒令離境

頭巾女孩之死示威　非政府組織：伊朗鎮壓至少76死

美國務院罕見表態：美未對台灣主權採取立場

哈薩克：不會承認俄透過公投兼併烏克蘭東部

加拿大宣布開放國境：10／1起解除所有入境防疫限制

恐怖屠殺增至15死！俄校園爆發「大規模槍擊」　34歲兇手身分曝

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

吊車臂撞毀360萬休旅車！　穿破車窗...修理費恐破百萬

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

俄傳26萬役男出逃躲動員令　克里姆林宮針對「關閉邊境」回應了

諾魯感謝台灣協助抗疫　聯大總辯論11友邦發聲

美股跌入熊市！道瓊重挫329點　標普創今年新低

研究：每天喝逾1公升啤酒　可降低失智症風險

俄國稱日本外交官涉間諜活動　當場被逮勒令離境

頭巾女孩之死示威　非政府組織：伊朗鎮壓至少76死

美國務院罕見表態：美未對台灣主權採取立場

哈薩克：不會承認俄透過公投兼併烏克蘭東部

加拿大宣布開放國境：10／1起解除所有入境防疫限制

恐怖屠殺增至15死！俄校園爆發「大規模槍擊」　34歲兇手身分曝

妻偷吃生1女　他10年後收小王通知「孩子是我的」！1原因輸了

博客來遭爆有內鬼！　3000會員被坑殺

口罩令最快11月解除！　王必勝揭解封時程

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

俄傳26萬役男出逃躲動員令　克里姆林宮針對「關閉邊境」回應了

南華大學「親善大使」驚爆撿屍女同學　校方竟放任霸凌

秋老虎來了！高溫飆36度℃　變天轉雨時間曝

直擊《全明星》男星受傷「痛到無法走路」　骨裂被教練一路揹著

ANA榮獲SKYTRAX三項「2022全球航空公司獎」　並獲最佳航空第四名

張進德大方分享張育成「戰斧球棒」　隊友嚐鮮直呼好用

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

新冠病毒剋星　死亡擁抱阻止感染

地鐵站離奇失蹤　25歲男疑找到遺體「剩下半身」

美國務院罕見表態：美未對台灣主權採取立場

公務員釜山當街誘2少女開房性侵

美股跌入熊市　道瓊重挫329點

俄校園恐怖槍擊增至15死！兇手身分曝

即／前美國國務卿蓬佩奧「再訪台灣」

俄國動員引不滿傳槍擊和自焚　克宮承認有些錯誤

前CIA職員史諾登被俄授予公民身分　9年前從美叛逃

加拿大：10/1起解除入境防疫限制

俄校園槍擊增至15死　槍手穿納粹標誌犯案

料中女王駕崩！「神鬼先知」預言查爾斯將退位

哈薩克不承認俄公投兼併烏克蘭東部

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

更多熱門

相關新聞

俄國稱日本外交官涉間諜活動　當場被逮勒令離境

俄國稱日本外交官涉間諜活動　當場被逮勒令離境

俄羅斯媒體報導指出，俄國聯邦安全局（FSB）今天聲稱，他們在俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）拘捕一位日本領事，原因是涉及從事間諜活動，已經勒令他離開俄國。

俄校園恐怖槍擊增至15死！兇手身分曝

俄校園恐怖槍擊增至15死！兇手身分曝

前CIA職員史諾登被俄授予公民身分　9年前從美叛逃

前CIA職員史諾登被俄授予公民身分　9年前從美叛逃

俄國動員引不滿傳槍擊和自焚　克宮承認有些錯誤

俄國動員引不滿傳槍擊和自焚　克宮承認有些錯誤

俄校園槍擊增至15死　槍手穿納粹標誌犯案

俄校園槍擊增至15死　槍手穿納粹標誌犯案

關鍵字：

俄羅斯喬治亞役男Dmitry PeskovSergei Tsekov

讀者迴響

熱門新聞

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

浴室矽利康發霉！網曝神招

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

人夫突襲！妻房內找到內褲慶生男

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

張淑娟淚訴「住郊區新店」引網論戰　在地傻眼：新案6字頭

劉雨柔曾嘆「性生活不滿足」想分開！求歡被潑冷水

鄭家純師妹車禍「遭大貨車撞擊」

Jennie簽售會「忍淚哽咽」畫面曝光！

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」正偏財都旺

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面