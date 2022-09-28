賀錦麗與日韓澳領袖會談「每場都談台灣」　中國挑釁行為沒必要

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）28日將對駐日美國海軍發表演說，內容預計談及台灣。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國副總統賀錦麗為出席日本前首相安倍晉三的國葬儀式出訪日本，而在日期間她也與日本首相岸田文雄、南韓總理韓惪洙以及澳洲總理艾班尼斯進行雙邊會談。一名白宮資深官員指出，賀錦麗在每一場領袖會談中，都提到「台灣」，並強調中國挑釁且無必要的行為。

《美國之音》中文部記者黃耀毅28日在推特上指出，賀錦麗在日本與日韓澳3位領袖舉行了雙邊會議，一名白宮的資深官員透露，她在每一場會談中都提到台灣，並強調中國大陸的行為是挑釁且無必要的，美國的政策依舊是「反對單方面改變現狀」，並將繼續支持台灣的自我防衛。

不僅如此，根據《路透社》報導，賀錦麗28日將對駐日美國海軍發表演說，而演說重點則在中國大陸對於台灣的行動。事實上，早在賀錦麗出訪日本前，美國總統拜登就曾在聯合國大會演說中，承諾美方將致力維持台海和平與穩定，並協防台灣。

一名不願透露姓名的白宮高級官員表示，賀錦麗將會在演說中討論這些對於國際秩序造成威脅的行為，以及她如何看待這些威脅，其中包含中國大陸近日在台灣海峽的種種行為。

另一方面，賀錦麗29日將出訪南韓，當天也會前往南北韓非軍事區（DMZ）。

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