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安倍國葬驚魂！東京車站飄「恐怖異味」　警消急封鎖探查

▲▼日本東京站在安倍國葬當日傳出異味，讓當局不敢掉以輕心。（圖／翻攝自推特）

▲日本東京站在安倍國葬當日傳出異味，讓當局不敢掉以輕心。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

日本27日舉行前首相安倍晉三的國葬，警視廳為確保安全，特別派出了2萬警力，在東京都各處加強巡邏，防止意外。不過，JR東京站東海道新幹線月台卻在當地27日上午8時左右傳出異味，嚇壞了不少現場民眾，當局也不敢掉以輕心，立刻派出警消到場檢查。

據NHK報導，日本在當地27日上午8時20分左右傳出恐怖消息，JR東京站東海道新幹線月台一個垃圾桶據傳一直在散發異味，讓現場民眾提心吊膽。27日適逢日本前首相安倍晉三的國葬典禮，當時約有700名各國政要及駐日大使正下榻在東京的飯店，因此警方接獲消息後也不敢怠慢。

當局緊急派出了消防單位到現場查探，不過警視廳與東京消防廳事後證實，月台至今並未發現任何異狀，不過由於警方當時派出了大量警力到月台維安，因此東京站內略微有些混亂。

為防止安倍27日的國葬典禮出現意外，日本警方展開了大規模維安任務，將2萬警力部署在車站、機場和國葬會場周邊，同時也在東京都內多處設置路障與交通限制。報導稱，日本為國葬設計的維安規模相當於2019年舉行的日本德仁天皇「即位禮正殿儀式」，這也是日警自安倍過世後首度負責的大規模維安任務。

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