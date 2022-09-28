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中國針對美國期中選舉「發動宣傳戰」　遭Meta下架

▲▼臉書改名Meta。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書母公司Meta Platforms表示，它切斷了目前已知首個由中國境內發動的網路輿論影響戰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

臉書母公司Meta Platforms今天（27日）表示，它切斷了目前已知首個由中國境內發動的網路輿論影響戰。由於美國11月將舉行期中選舉，這波境外宣傳操作鎖定以政治內容影響美國用戶。

路透社報導，Meta在簡述調查發現的報告中說，這個宣傳戰的操作網絡，在Meta旗下社群媒體臉書（Facebook）和Instagram及競爭對手推特（Twitter）上都設有假帳號，但操作規模小，並未吸引太多追隨者。

不過報告指出，這項發現仍具有重要意義，因為這暗示，相較先前已知的政治宣傳手法，如今中國輿論戰已轉向較為直接干預美國國內政治。

Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）在新聞簡報會上表示：「我們先前下架的中國影響戰操作，主要是向全世界談論美國，且主要受眾在南亞，而不是向美國人談論美國。」

他說，當時那些操作「傳達的訊息，不外乎是『美國不好，中國好』」。

然而尼莫表示，新影響戰推廣的訊息，鎖定針對墮胎和擁槍權等在美國引發分裂的議題，持正反意見兩方民眾。

簡報會上另一名Meta高層主管則說，他們沒有足夠證據，證明這波操作是由在中國的何人主使。

Meta報告指出，自去年11月開始，相關假帳號便以美國各州的自由派和保守派民眾姿態出現，張貼梗圖或在公眾人物的貼文下方留言。

一張螢幕截圖案例顯示，某個假帳號在美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）的臉書貼文下方留言，要求他讓槍械暴力停止，並標上「#殺童凶手盧比歐」（#RubioChildrenKiller）的主題標籤。

Meta的報告還說，同一個影響戰操作網絡也開設假帳號冒充捷克人，批評捷克政府對中國的政策。

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