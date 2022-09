CNN：美軍「最先進水面戰艦」抵東亞　中國密切關注

▲DDG 1000朱瓦特號抵達東亞。(圖/擷取自美國海軍網站)



文/中央社

CNN報導,美國海軍最先進水面戰艦「宋瓦特號」(又譯朱瓦特號)驅逐艦正在西太平洋的一趟任務中展現匿蹤能力,這趟任務可能替美國未來在這個地區的極音速飛彈部署預作準備。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國海軍有3艘宋瓦特級多重任務導引飛彈驅逐艦,宋瓦特號(USS Zumwalt,DDG-1000)是一號艦,美國海軍表示,宋瓦特號將「為潛在對手製造新一層級的戰場複雜性」。

中國顯然是美國在太平洋的潛在對手之一,因此北京當局肯定會密切關注宋瓦特號動向。

曾是美國海軍上校的分析師舒斯特(Carl Schuster)說,「匿蹤戰艦會引來(中國)極大的關注」,尤其是如果宋瓦特號搭載極音速武器。

美國海軍研究協會(U.S. Naval Institute)今年8月公布的報告提到,宋瓦特號明年將升級,以裝載美國國防部的「通用極音速滑翔載具」(Common-Hypersonic Glide Body, C-HGB);這種武器系統是利用助推火箭發動機來發射極音速飛彈。

根據今年5月的美國國會研究處(Congressional Research Service)報告,「通用極音速滑翔載具將具有機動性,因此更難偵測和攔截,還能以5馬赫以上的速度飛行…至少比音速快5倍,或達每小時2萬921公里」。

報告還表示:「通用極音速滑翔載具意在光憑藉其速度就能摧毀目標。」

社群媒體上的貼文顯示,宋瓦特號上週暫時停泊關島後,26日抵達了日本。

美國海軍聲明說,宋瓦特號被分派到第15驅逐艦中隊(Destroyer Squadron 15),也就是美國海軍在海外駐紮的最大驅逐艦中隊,在東京附近的橫須賀海軍基地外行動。

根據美國海軍簡介,宋瓦特號長185公尺,排水量1.6萬公噸,「是全球最大、技術最先進的水面戰艦」。

相較之下,美國海軍艦隊骨幹「勃克級」(Arleigh Burke-class)驅逐艦的船身比宋瓦特號少了約30公尺,排水量不到1萬公噸。

而中國最大的水面戰艦「055型飛彈驅逐艦」滿載排水量約為1.2萬到1.3萬公噸。

中國人民解放軍海軍船艦雖然無法在船體大小上與宋瓦特號匹敵,數量卻肯定占上風。

美國海軍只有3艘宋瓦特級船艦,另兩艘是孟蘇爾號(USS Michael Monsoor, DDG-1001)和將在未來服役的詹森號(USS Lyndon B. Johnson,DDG-1002)。

解放軍海軍則有6艘現役055型飛彈驅逐艦,而且中國正大規模造船,海軍艦隊規模已超越美國成為世界最大,預期未來也會有更多055型驅逐艦。

宋瓦特號配備20套垂直發射系統,可裝80枚飛彈,可攻擊陸地、海上目標及反潛火箭,但055型驅逐艦擁有112套具有同樣能力的艦載通用垂直發射系統。

美國海軍表示,宋瓦特號集各種創新於一身,其中最引人矚目的是匿蹤設計。

