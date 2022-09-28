選舉吸目光拚特色　陳宥丞競總改咖啡館邀選民嚐鮮

▲民眾黨台北市議員參選人陳宥丞將競總改造成咖啡廳，藉此吸引選民目光。（圖／陳宥丞競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選舉腳步接近，為了吸引選民目光，參選人奇招百出。代表民眾黨參選港湖區議員的陳宥丞，開設「宥丞咖啡」取代以往競總形式，店內沒有張揚的競選看板，打造出更自在、輕鬆的氛圍。咖啡廳內除提供免費飲品，於店內以臉書或IG拍照打卡，還能獲得精美小禮；此外，學生憑學生證可免費兌換咖啡一杯，力挺18歲公民權。

「宥丞咖啡」快閃店為台北市內湖南港區市議員參選人陳宥丞的競選總部， 26日開始試營運，正式營運期間為10月2日至11月26日。開幕期間每日提供100杯咖啡，還有使用葡萄柚加柳橙並加入綠茶，特別調製讓口感更清新的特色「宥丞茶」，都可讓民眾免費享用。

談到這次參選把競總改成咖啡廳的形式，陳宥丞說，初衷是因為參與選舉8次了，一直認為台灣的政治美學不足，政治應該要多讓年輕人覺得有設計感，比較親近一點，「不然以往大頭式的設計，年輕人看了都覺得很膩」；另外，18歲公民權也是今年很重要的話題，打造一個年輕人願意進去的地方，也有助於宣傳。

陳宥丞笑說，不免俗還是要談到「成本問題」，畢竟競選總部承租開張下來不便宜，因此用咖啡廳的形式，一杯咖啡30元當作是隨喜贊助，若消費還會贈送實用的競選小物，重點是在地方上多了能讓選民坐下來休息、聊聊天的地方。

但這樣的規劃有別於傳統競選總部，被問到是否會和長輩有距離？陳宥丞說，目前是營運2天，由於地點選在市場旁，加上設計風格簡單、清爽，還是吸引不少長輩前來。

陳宥丞說，每週六下午4點也會安排街頭藝人、學生社團駐店表演，還有不定期舉辦的植栽課程活動，讓為期2個月的快閃店能吸引更多元族群、民眾都能進來坐坐，感受不同氛圍的嶄新風格空間。