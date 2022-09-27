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周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」來賓全安靜

▲▼周玉蔻 王鴻薇 互罵 拉扯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

資深媒體人周玉蔻因連日猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞，遭張淑娟按鈴提告，事後周道歉，節目也因此被民視取消聯播。對此，周玉蔻27日在節目上流淚126秒控訴，民眾黨的網軍將她訪問民進黨台北市長參選人陳時中的影片改為「汙髒的男女影片」。

周玉蔻27日在個人節目《辣新聞》上表示，她報導蔣家問題時，陳時中意外被抹黃牽連，「人家一個厚道、光明正大、老實的政務官出身的一個政治人物，第一時間回答就有點退縮」，事後國民黨持續逼問陳與她的關係，而陳時中是老實人，不知道怎麼回答此問題時，「柯文哲就進來了，說我們兩個人是永結同心」。

▲▼陳時中觀摩綜合格鬥 趙怡翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

周玉蔻越說越氣，點名民眾黨的網軍將她訪問陳時中的影片做成「男女的東西」。她開始哭著說「還配音樂，還配紅色的心，然後很噁心的，他們團隊把陳時中跟我的訪問，就做成一個很汙髒的男女影片」，「然後翟本喬還要說，這場選舉好像看A片，蔣萬安還說他們小倆口的事是他們的事」。

周玉蔻逐漸收拾情緒表示，她是獨身的長期新聞工作者，她很愛她的工作，過去訪問蔣孝嚴時她知道一切的事實；另外，蔣萬安40歲，她的年紀都可以當蔣萬安的母親、祖母，陳時中也可以當蔣萬安的祖父，「你居然在選舉的時候用那麼汙穢的字眼形容我們是小倆口的關係」、「你們還罵別人汙穢、還怕別人栽贓，你們的選舉下流到這個地步，不可以讓人家批評嗎？」

最後，周玉蔻表示，她3天內跟陳時中被做了一堆影片，身為女性感到非常生氣跟傷心，且她講的都是事實，「昨天為什麼要道歉，我告訴你，有秘聞啦，我不想講」。

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周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」
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