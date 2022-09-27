勞工界將成立後援總會挺邁連任　肯定陳其邁與勞工站同陣線

▲高雄市長陳其邁（前排中）日前出席高雄縣總工會活動（圖／民進黨高雄市黨部提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

年底選戰將近，隨著觀光產業後援會成為首個表態支持陳其邁連任的後援會，近日傳出包含高雄市總工會、高雄縣總工會、產業總工會、職業總工會及各領域產業、職業等32個高雄市工會聯合組織，即將成立勞工後援總會，目的就是團結勞工力量，為年底陳其邁市長連任之路鬥陣打拼！

勞工後援總會預計推舉現任全國產業總工會理事長江健興擔任總會長，全國產業總工會創會理事長黃清賢、高雄縣職業總工會創會理事長蘇炎城、高雄縣產業總工會創會理事長林連森、新高市產業總工會前理事長林進源、高雄市總工會前理事長林明章分別擔任榮譽總會長。

總會長江健興指出，陳其邁市長雖然歷經補選出任市長，但他以兩年拚4年的精神，日以繼夜為高雄打拼，防疫做到面面俱到，讓勞工朋友在職場打拚後，回到家中不用擔心傳染給家中老幼；招商引資更是有目共睹，成功讓台積電落地高雄、帶動半導體產業鏈進駐，產業園區土地廠商爭相進駐、供不應求，為高雄帶來2萬5000個就業機會，此外青年失業率6都最低、工資成長率六都第一，這都是有憑有據、讓高雄市民有感的政績。

話鋒一轉，江健興也提到國民黨這次推派的候選人柯志恩，選舉到現在仍然沒有看到對勞工的具體規劃，選戰淪為打高空的口水戰、不夠接地氣也不熟悉地方產業，讓勞工朋友們看不到選擇柯志恩的理由，「柯志恩對勞工朋友來說，太遙遠了，所以我們選擇有實績的陳其邁。」

榮譽總會長林明章也提到，其邁市長在擔任代理市長時就很關心弱勢勞工，在工會反映下隨即提高幾十年沒有變動的勞工職災慰助金；今年為鼓勵工會辦理勞工教育、提升基層勞工法令、加強工安意識，更一次到位補足勞教經費到2000萬元，讓工會有更多資源辦理勞工教育。尤其市長對於工安的重視與嚴格督導，也讓職災死亡人數大為降低，保障了無數勞工生命及其家庭。

新高市產業總工會後援會會長何政家提到，其邁市長拚市政仍不忘與基層勞工互動，上任後每3個月由市長親自召開的勞工自治委員會，邀集不同產業的工會領袖，共同為高雄市的勞工政策獻策，市長也虛心請教，採納不少對勞工朋友有利的政策。

勞工後援總會幹部表示，陳其邁市長與勞工朋友站同線，今年年底就讓勞工朋友成為市長的後盾，尤其許多工會近來由中生代、年輕人擔任主要幹部，這次也要讓年輕人發揮勞工新勢力，支持其邁繼續為市民、為勞工繼續拚4年！