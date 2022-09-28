周玉蔻鞠躬道歉「有祕聞」　爆哭126秒控訪陳時中被剪成男女影片

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人周玉蔻因猛打蔣孝嚴陳年緋聞，遭張淑娟按鈴提告，節目也被民視取消在新聞台聯播。周玉蔻27日在節目上爆哭126秒，控訴民眾黨網軍把她訪問民進黨台北市長參選人陳時中的影片剪成「汙髒的男女影片」，國民黨台北市長參選人蔣萬安還稱他們是「小倆口」；最後她還強調，之所以在台北地檢署前公開鞠躬道歉，「我告訴你，有祕聞啦，我不想講」。

▲周玉蔻在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up，下同）

周玉蔻27日在節目《辣新聞152》上控訴民眾黨網軍把她訪問陳時中的影片剪成「男女的東西」，一度還說到落淚，稱他們將影片配上音樂和紅色的心，「然後很噁心的，他們團隊把陳時中跟我的訪問，就做成一個很汙髒的男女影片。然後翟本喬還要說，這場選舉好像看A片，蔣萬安還說他們小倆口的事是他們的事。」

周玉蔻在節目上爆哭126秒，她提到，過去訪問蔣孝嚴時就知道一切的事實，她的年紀都可以當蔣萬安的母親或祖母了，陳時中也可以當蔣萬安的祖父，蔣萬安居然在選舉的時候，用汙穢的字眼形容他們是小倆口的關係，「你們還罵別人汙穢，還怕別人栽贓，你們的選舉下流到這個地步，不可以讓人家批評嗎？」

▲周玉蔻聲稱還有祕聞。

最後，周玉蔻話鋒一轉，談及自己和陳時中在這3天之內被「做了一堆影片」，身為女性她感到很生氣也很傷心，況且她講的都是事實，至於26日為什麼要在台北地檢署前公開鞠躬道歉，「我告訴你，有祕聞啦，我不想講」。

▲王鴻薇（左）、周玉蔻（右）在地檢署前互嗆。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

然而，周玉蔻連日透過《辣新聞152》節目爆料蔣孝嚴的緋聞，26日又在台北地檢署前跟國民黨市議員王鴻薇互嗆，引發部分民眾不滿，向國家通訊傳播委員會（NCC）提出檢舉，直指周在節目中的言論不實、未做事實查證。

對此，民視27日下午召開常務董事會決議，考量到《辣新聞152》節目引起各方爭議，為避免爭議擴大，決定取消周玉蔻節目在新聞台的聯播，回到152頻道台灣台播出。

▼張淑娟（右側白衣者）哭著離開地檢署。