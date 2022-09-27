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提升消防救災戰力　落實繩索救援技能及火災搶救觀念

▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日上午8時至下午18時辦理每半年一次7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。

▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防一大隊指出，消防人員每天面對救災、救護及救溺等各式各樣的勤務，體能的負荷量非常大，除了專業救災救護技能，更要有良好的體能作為基礎，才能有效率的執行任務並降低受傷風險。

▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

27日上午訓練先進行火災搶救相關課程教學，內容包含基礎快速救援、消防員自救及熱顯像儀介紹。希望結合國內外案例分析來提升消防人員火場受困自救技巧及快速救援小組的救援作業，建立救災安全的觀念與技能。

▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為強化救災能量及活用救災技巧，下午由繩索救援種子教官透過情境項目，驗收消防人員繩索應用之救援技能，藉由不同情境加深繩索技術、安全確保、防墜及雙繩系統等基本觀念。完成火搶及救助的相關訓練後，緊接著由同仁分組實施常年訓練七項體能測驗，藉以分析各分組體能強弱項目，規畫更為妥適之訓練項目，精進消防人員基礎體能。

▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯強調，指揮官的正確判斷佈署及每位消防同仁具備良好的基本安全概念乃救災安全不可或缺的條件，唯有平時打好紮實的救災技能，才能保障消防人員火場中全身而退，讓消防人員殉職悲劇不再發生。

▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊於9月27、28日辦理7項體能測驗暨救助複訓，以掌握消防人員於各項體能的整體成果表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一大救災救護大隊大隊長石家源表示，災害現場救護及搬運患者都需要消耗大量的肌力及體能，肌耐力的培養方能在面對災難現場也更具有優勢，方能更順利完成救災勤務。

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