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快訊／澎湖警與女友戲水「遭大浪捲走」　被救起無呼吸心跳

記者柯沛辰／澎湖報導

澎湖縣37歲賴姓警官24日下午帶女友到西嶼內垵遊憩區沙灘戲水，不料雙雙遭大浪捲走。消防人員趕抵時，29歲王姓女友已先被救起，但因風浪太大，約半小時後才發現賴男身影，立即將人救起，但賴男已無呼吸心跳，目前送醫搶救中。

▲▼快訊／澎湖警與女友戲水「遭大浪捲走」　被救起時無呼吸心跳。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲賴男被救起時無呼吸心跳，目前送醫搶救中。（圖／記者柯沛辰翻攝）

澎湖縣消防局24日下午4點53分接獲民眾報案，西嶼鄉內垵遊憩區海域有一男一女遭海浪捲走，因此立即派遣第二大隊、西嶼分隊及湖西分隊消防車、救護車及救生艇共4車1艇9人前往救援。

▲▼快訊／澎湖警與女友戲水「遭大浪捲走」　被救起時無呼吸心跳。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲消防人員發現賴男被捲到近岸，立刻合力將人救上岸。（圖／記者柯沛辰翻攝）

消防人員到場時，落水的王姓女子已由內垵南安檢所人員救起，僅輕微脫水，無失溫情形。但由於海域風浪太大，消防人員只能改搭民間船艇出海搜尋，不久後海巡隊巡防艇也到場加入搜尋，直到傍晚5點38分才發現賴男被浪捲到近岸，立即合力將人拉上岸。

不過，賴男被救上岸時已無呼吸心跳，消防人員立即實施心肺復甦術急救，並由救護人員施予CPR+AED（電擊1次）、建立口咽呼吸道及BVM正壓輔助呼吸等，於晚間6點16分將人送抵三軍總醫院澎湖分院救治。

至於確切溺水原因，尚待進一步調查。據悉，賴男是澎湖縣警察局防治科2線2星中階警官。

▼消防人員先後實施心肺復甦術、AED電擊。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲▼快訊／澎湖警與女友戲水「遭大浪捲走」　被救起時無呼吸心跳。（圖／記者柯沛辰翻攝）

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