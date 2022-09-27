強化消防戰技！　南消七大隊辦理電動車搶救快速救援訓練

▲台南市消防局第七大隊於9月27、28日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度下半年7項體技能訓練暨救助複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊於9月27、28日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度下半年7項體技能訓練暨救助複訓，除了加強消防人員基本體技能外，同時辦理電動車火災搶救講習及消防人員快速救援（R.I.T）訓練，提昇消防人員救災能力與安全。

近日因知名藝人駕駛電動車發生事故引起火燒車後滅火不易，使得鋰電池火災難以撲滅的問題再次浮出檯面，消防人員未來在面臨這類火災不能再用以往救災方式單純以射水滅火，必須要從火災四要素（燃料、氧氣、連鎖反應和熱）研擬搶救對策。這次特別邀請業界講師陞隆國際公司彭繼岡總經理及消防局特搜教官到場經驗分享，內容包含「滅火毯使用」、「防水檔板架設與灌水降溫操作」、「電動車構造講解」、「電動車火災注意事領」等項目，讓消防人員瞭解電動車火災可能的成因及提供不同的滅火方式，進而縮短滅火時間，並確保外勤消防人員的救災安全。

而另一項快速救援（R.I.T）訓練，主要目的是讓消防人員在救災過程迷失或受困火場中能進行快速脫困，並提升消防團隊救災的合作能力；訓練內容包含「2in2out」、「救援用空氣呼吸器（RIT BAG）使用操作」、「消防同伴救援概念」、「受困消防員搬運技巧」及「救災現場實務運作機制」等項目，利用既有的消防衣帽鞋及個人救災裝備，讓消防人員更加熟悉自身安全及團體救災的默契。

第七大隊長黃輝林表示，消防局長李明峯將秉持著市長黃偉哲的施政安全理念，利用每半年的7項體技能訓練暨救助複訓，除了檢測消防人員自身的體技能外，也能利用訓練機會提醒消防人員須持續精進有效且正確的滅火觀念，並提升自身救災能力及確保安全，培養消防團隊默契，保障台南市民生命財產安全。