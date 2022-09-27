快訊／央行升息！郵局明天起調升存款利率　最高調幅曝

▲郵局調升存款利率。（資料圖／中華郵政公司提供）
記者李姿慧／台北報導
中央銀行日前宣布第 3 季再升半碼 (0.125 個百分點)，中華郵政公司今(9/27)宣布，明天(9/28)起將調整存款利率，調升0.110至0.170個百分點。
中華郵政公司宣布，自111年9月 28日起調整存款利率，調升幅度為0.110至0.170個百分點。
其中各期別郵政定期儲金利率調整，一月期定期儲金年利率一般固定0.840%、機動0.840%。500萬元(含)以上固定0.320%、機動0.320%。 三月期定期儲金年利率，一般固定0.910%、機動0.910%。500萬元(含)以上固定0.335%、機動0.335%。
六月期定期儲金年利率一般固定1.075%、機動1.030%。500萬元(含)以上固定0.350%、機動0.350%。九月期定期儲金年利率，一般固定1.105%、機動1.035%。500萬元(含)以上固定0.360%、機動0.360%。
▲因應央行升息，郵局調升存款利率。（圖／中華郵政公司）
一年期定期儲金年利率一般固定1.350%、機動1.310%。500 萬元(含)以上固定利率0.460%、機動0.455%。二年期定期儲金年利率一般固定1.385%、機動1.345%。500萬元(含)以上固定0.465%、機動0.465%。
三年期定期儲金年利率一般固定利率1.395%、機動1.345%。500萬元(含)以上固定0.470%、機動0.470%。
此外，郵政存簿儲金年利率0.455%；媒體轉帳薪資存款年利率0.510%；郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.330%；公教存款年利率1.345%。
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