快訊／央行升息！郵局明天起調升存款利率　最高調幅曝

經濟前景看好的國家，他的匯率會走強，相反地，經濟前景看壞的國家，他的匯率會走貶。所以，當美國之外的其他國家的經濟前景變壞的時候，他們的貨幣還會對美元更弱，會貶值過頭。他們的經濟前景會變壞，一個重要原因是全球景氣下修，而這又是高利率產生的效果。