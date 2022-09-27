新北婦「操作ATM+講電話」　警一招讓詐騙集團退散

▲徐姓婦人在ATM前邊講電話邊操作按鍵遭詐騙「基本動作」。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市57歲徐婦人26日晚「一邊操作ATM、一邊講電話」的「基本動作」，被巡邏員警發現並主動上前關切，員警接過電話反問詐騙歹徒，晚上郵局有上班嗎？歹徒當場掛斷電話，保住徐婦戶頭上5萬元。

▲警方在電話中反問詐騙歹徒，晚上郵局有上班嗎？（圖／龜山警分局提供）

徐姓婦人接到昨晚接到自稱郵局客服中心來電，騙稱網購鞋子1萬多元有誤，請她前往銀行ATM解除設定，徐婦於前往桃園市龜山區文化二路某銀行提款機前操作ATM、邊講電話，龜山分局大華派出所蔡姓警執行金融巡邏勤務發現徐婦站在提款機前「一邊操作ATM、一邊講電話」被詐騙的基本動作，立即下車進入詢問。

▲當場阻止徐婦匯款，保住戶頭僅有的5萬。（圖／龜山警分局提供）

員警接過電話反問操著大陸口音詐騙集團成員，「晚上郵局有上班嗎？」對方立即掛掉電話，當場阻止徐婦匯款及保住戶頭僅有的5萬。大華派出所所長鄒安晴呼籲詐騙集團手法不斷推陳出新，如有接獲疑似詐騙訊息，務必提高警覺，請遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，並多方查證（165反詐騙專線、派出所查問）。