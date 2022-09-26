房貸族的困擾TOP10　「要不要生小孩」排第三

▲你買房了嗎？（示意圖／記者賴志昶攝）

記者李芷萱／綜合報導

央行在本月22日宣布再升息半碼，房貸利率的地板價攀升到1.81％，讓房貸族每個月的負擔更為沉重。據聯徵中心新增房貸資料顯示，國人房貸金額屢創新高，《DailyView網路溫度計》也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近兩年來房貸族的十大煩惱，看看你中了幾個。

TOP3，生子或扶養父母

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房貸、孝親費對於不少人來說已經是一筆不輕的負擔，也讓許多家庭思考是否要生小孩，夫妻月薪合計多少才適合懷孕生子，更時常成為網路上的討論話題，「在林口買間房後，貸款約1,000萬，房貸3萬多左右，可以準備生小孩，但我老婆堅決不要，她覺得錢太少別生了」、「老公覺得孝親費是心意，婚前我也不覺得老公每個月給家裡兩萬有什麼問題，但最近討論夫妻財務的時候，提到未來生小孩需要托嬰，還有預計付房貸」。

TOP2，持續升息

對有房貸的人來說，央行升息代表每月需負擔的費用就更多，本站先前曾報導《利率升破6年新高 千萬房貸族換iPhone 14預算泡湯》，以20年與30年期的房貸，房貸族每個月分別需多繳2313元以及2419元，一年累計下來相當於一台iPhone 14的手機，許多房貸族紛紛喊吃不消，「再升息，現在吃超商，馬上變吃土」、「真的很無奈，房價漲完、漲利息」，但也有網友認為，「升息是唯一抑制房價的手段，其他都沒用，房價漲勢應該會止住了」、「自己有繳房貸也希望升高一點，在原物料漲價下台幣要是再貶值，各種開銷也會更貴」。

TOP1，夫妻分攤方式

買房的費用要AA制，還是看薪水高低按比例負擔，以及房子要登記誰的名字，是每一對情侶、夫妻需要討論的問題。知名網紅「那對夫妻」2021年曾開心分享終於買房，Kim霸氣寫下：「雖然房子的名字歸太太，但房貸我來扛」，創下1萬958筆網路聲量，卻也有網友苦嘆自己一肩扛下家中的經濟，另一半則不願幫分擔，「我一個月也才賺4萬，要繳房貸要給孝親費要養小孩，沒想到現在還要多養一個沒用的累贅」另外，若是合繳房貸萬一離婚，還會衍生出夫妻財產分配等問題。

▲第一名遙遙領先（圖／網路溫度計提供）