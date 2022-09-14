陳玉珊罵名導「侵占《目擊者》劇本」　北檢逆轉起訴加重誹謗

▲陳玉珊被檢察官依加重誹謗罪嫌起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

知名電影監製陳玉珊（改名陳融萱），2017年在臉書刊登「我被侵權的始末之燒腦現實版《目擊者》之我沒拿到錢」，指控導演程偉豪以騙取手段取得授權，將《目擊者》劇本據為所有，「一毛錢都不付耶！」案經台北地檢署2度調查處分不起訴，高檢署再次發回重新調查後，檢察官改依加重誹謗起訴陳玉珊。

陳玉珊為世華娛國際公司負責人，同時也是電影《目擊者》的原創故事構想人，2015年3月間與程偉豪簽訂「授權協議書」，授權程偉豪撰寫《目擊者》劇本、製作影片，且衍生的著作財產權均歸程所有。

但在電影2017年上映後，陳玉珊質疑，程偉豪為了規避協議書說申請到輔導金就要支付15萬元費用的約定，刻意嚴道2016年才申請輔導金，並在「目擊者Who killed CockRobin」臉書粉專上，貼文指控「我說我僅授權2015年，基本上2016年要另外談合約」，「導演(指程偉豪)說2015年以後這個案子歸他，2016年獲得東西也是他的，所以不需要付錢，我當下傻眼」，「不要，輕易，掠奪，別人的，智慧財產」，「導演有意圖劇本0元獲得，為惡意侵占」。

▲導演程偉豪曾透過律師要付授權費給陳玉珊。（資料照／記者林敬旻攝）

程偉豪為此曾聲明表示，2015年因接下《紅衣小女孩》導演工作，原定的《目擊者》電影補助金申請因規定限制而延後，他在獲得補助金後，也曾請律師協助發函，想支付陳玉珊15萬元。陳玉珊因此和程偉豪互控詐欺、誣告、妨害名譽等訴訟。

檢察官調查後，將2人都處分不起訴，不過陳玉珊被控妨害名譽部分，經過高檢署2度發回台北地檢署續查，檢察官依據雙方簽訂的授權協議書、往來電子郵件、臉書對話紀錄截圖等證據，認為陳女的發文不實，足以毀損程偉豪的名譽，因此依加重誹謗罪嫌起訴陳玉珊。