鏡電視音檔曝光！　國民黨批「總統級醜聞」：民進黨公然介入NCC

▲國民黨文傳會主委洪孟楷 。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對時代力量立委陳椒華於立法院質詢「鏡電視」相關議題，國民黨文傳會主委洪孟楷27日痛批，此為「總統級」的醜聞錄音曝光，證明絕對權力使人絕對腐化，民進黨已經腐化到骨子底，唯有全民收回權力才能矯正亂象。

鏡電視申設期間，黨政高層施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，陳椒華今日更公布去年鏡電視股東會音檔，音檔中裴偉說出「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」等，鏡電視則否認爆料內容，將對不實爆料提起訴訟；而總統府發言人張惇涵也回應，總統蔡英文未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。

對於鏡電視與總統府回應，洪孟楷表示，NCC原先被認為是獨立行政機關，但音檔曝光後就變成「護航的打手」、「蘇貞昌的小弟」，獨立機關的風骨蕩然無存。他怒轟，陳耀祥如果還不請辭NCC主委，就是侮辱中華民國，也呼籲立法院即日起無限期凍結NCC預算，直到陳耀祥道歉下台為止。

洪孟楷認為，若一國之尊介入媒體審查，這在世界各民主國家中都是天大的醜聞，呼籲蔡英文總統正式出面召開記者會，向國人道歉並說明清楚，「別想神隱、別再閃躲，這是嚴肅的憲政危機時刻」。另外，陳耀祥應立即請辭負責、民進黨政府向國人公開道歉，並且應重新檢視新聞台發照過程，「這是台灣媒體發展史上最黑暗的時刻，總統級的醜聞發生在台灣，真的令人感到不齒！」

國民黨副發言人楊智伃也表示，遵從「總統的旨意」早已成綠營魁儡、執政黨的看門狗，更踐踏媒體第四權與所有媒體從業員的尊嚴與驕傲。她指出，民進黨曾高喊說要黨政軍退出媒體與校園，而現在民進黨不但用官威施壓、把持NCC，更把NCC當作魁儡圖利特定媒體，為自身的政黨利益操弄輿論，「民進黨宣稱捍衛自由民主，說其他政黨都是中共同路人，自己卻將政治黑手伸入第四權和獨立機關，嚴重踐踏中華民國憲法，新聞自由，侵犯公共利益。」

楊智伃痛批，民進黨早已背離民意，屏棄民主自由，企圖蒙住所有人民的雙眼與雙耳，消滅人民擁有「第四權」監督政府的權利，「國民黨呼籲走向民主獨裁的民進黨懸崖勒馬，台灣人民也別再漠視蔡政府破壞媒體自主、濫用媒體公器打壓異己的惡行，我們一起共同監督執政黨，終結民進黨的違法亂紀。」

對於爆料內容，蘇貞昌強調，府院高層不會干預NCC，行政院尊重立法院的運作，且後來的結果也跟音檔內容不同；鏡電視也表示，去年會議並無陳指涉的內容，為捍衛權益將對不實爆料提起訴訟。