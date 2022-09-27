府院被爆介入鏡電視案　柯文哲點名蘇貞昌、NCC：當鴕鳥假裝不知道？

記者袁茵／台北報導

鏡電視今年1月19日取得執照，申設期間有黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，時代力量立委陳椒華27日公布2021年12月17日股東會音檔，時任董事長裴偉相關言論引發爭議。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲27日表示，NCC、行政院長蘇貞昌要不要出來說明，還是要當鴕鳥假裝不知道？

▲柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲27日下午至議會各委員會致贈水果，會後接受媒體訪問。針對鏡電視音檔曝光，柯文哲表示，台灣最大的問題是「人民對於政府不信任」，錄音檔出來後很簡單，「NCC要不要出來說明？蘇貞昌要不要出來說明？還是每個都當鴕鳥假裝不知道？你可以當鴕鳥，問題是只有你看不到外面的世界，每個老百姓都眼睛大大看得很清楚。」

關於民進黨立法院黨團總召柯建銘稱，民眾黨新竹市長參選人高虹安參選，是為了當柯文哲2024總統大選的墊腳石？柯文哲回應，以前前新竹市長林智堅事件是「全黨救一人」，現在高虹安事件是「全黨打一人」，整個民進黨打高虹安一個人。

柯文哲說，作為政黨一定要儘量推出候選人，當時覺得以高虹安的屬性最適合新竹，因為新竹市外來人口蠻多的，且因為新竹科學園區，幾乎成為了台灣科技之都，且全台平均收入最高的就是新竹市，加上2020年民眾黨政黨票最高區域就是竹北、新竹東區，但自己根本沒去那個地方掃街拜票，得票率就是最高。

柯文哲指出，政黨還是要推出人，對新竹來講，高虹安是一個很適合的市長，年輕女性又高科技，很多原因加起來，他覺得這是不錯的人選。

媒體追問，《鏡週刊》會不會再打電話給總統蔡英文，對高虹安事件下指導棋？柯文哲認為，應該是倒過來，府院黨高層常常打電話給《鏡週刊》，要對方執行某些任務，「這個比較有可能。」