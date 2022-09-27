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更勁爆的來了！鏡電視裴偉跩稱「這是總統旨意」...音檔文曝光

鏡週刊創辦人裴偉（左）、總統蔡英文（右）。（圖／報系資料照、翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

▲鏡週刊創辦人裴偉（左）、總統蔡英文（右）。（圖／CTWANT提供、翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

編按：針對「鏡電視申設爭議」音檔，總統府發言人張惇涵今（27）日下午表示，總統蔡英文未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。行政院長蘇貞昌則強調府院高層不會干預NCC，行政院尊重立法院的運作，且後來的結果也跟音檔內容不同。《鏡電視》也回應表示，去年會議並無陳指涉的內容，為捍衛權益將對不實爆料提起訴訟。

圖文／CTWANT

鏡電視新聞台於今年1月19日取得執照，傳言背後有各政治勢力介入，更有複雜的政商媒關係。事實上，今年3月本刊就曾報導，知情人士表示，鏡電視創辦人裴偉常打電話和總統交換意見；當時總統府回應，否認有「熱線總統」一事。如今最新3段談話音檔在今（27日）曝光，內容提到，裴偉向大股東表示，蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，英系要角洪耀福也去跟陳耀祥說「這個是總統的旨意，誰來做行政院長都還是要做的」。

根據披露的音檔指出，裴偉表示，蘇貞昌找了陳耀祥，跟陳耀祥說這些東西程序都已完備，不要拖到公投後要趕快，沒什麼好拖延了，讓人家在很快速度拿到執照，「今天是行政院直接告訴我，要我們放心，順利的話應該會在12月底之前拿到執照。」

第2段錄音檔則提到，裴偉稱12月1日董事長去面試，NCC問了很多奇奇怪怪的題目，「那禮拜小英總統立刻告訴蘇貞昌，他們每個禮拜三會開會，告訴他這件事情人家已經做了最嚴格的處理，我們內容啊章程，沒有理由去拖人家，一定要趕快去處理。」

第3段錄音檔指出，裴偉透露，蘇貞昌找了陳耀祥，並且給了一句「你這個主委喔，不要做到我給人家說……」。裴偉提到，洪耀福做代表去告訴陳耀祥，「你不要以為18號那個公投如果沒什麼好結果，會換行政院長，然後這個案子就可以拖，這個是總統的旨意，不是行政院長的旨意，誰來做行政院長，這案子都還是要做的。」

NCC主委陳耀祥。（圖／張文玠攝）

▲NCC主委陳耀祥。（圖／CTWANT提供）

事實上，本刊今年3月就曾報導，知情人士指出，鏡電視從草創至今，大股東們願意支持裴偉的關鍵，在於他們相信裴偉可以搞定總統，熱線直通蔡英文。知情人士表示，裴偉常打電話和總統交換意見，而且時間、次數不受限制，有時甚至在深夜時分，2人可以為了討論某件事，一講就超過半小時，講電話不夠，蔡英文還會邀請裴偉至家中作客吃飯。

當時總統府發聲明否認有「熱線總統」一事，總統府發言人張惇涵強調，對於任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是尊重獨立機關依法做成的專業決定，總統府不會涉入。沒想到，如今又爆出3段錄音檔。

立法委員陳椒華今（27日）在立法院質詢時，分段播放3段錄音檔，質疑府院高層介入NCC審查《鏡電視》執照申請。對此蘇貞昌否認此事，強調府院高層從未介入，自己也從未施壓陳耀祥，總統蔡英文也從未交代自己做這樣的事。陳椒華進一步追問，難道是裴偉說謊嗎？蘇貞昌回應，不清楚，自己連錄音檔是否為裴偉的聲音都不曉得。

針對3段錄音檔曝光，鏡電視刊發表聲明指出，本公司110年12月17日股東臨時會，並無時代力量立法委員陳椒華指涉的討論內容；本公司必要時，將向公眾公布該日股東臨時會的全程錄音，以昭公信。

鏡電視強調，本公司申設案件，是本公司全體同仁的努力規劃籌設，先經過11位外部專家學者組成之諮詢委員會肯定，通過諮詢委員決議建議許可申設，並經NCC委員會議決議許可申設，NCC更對本件許可做成歷年最嚴格的附款，一切均適法適理。

鏡電視指出，籲請立法委員莫再隨有心人士起舞，一再將本公司作為政治鬥爭之工具，本公司為捍衛權益，將對不實爆料提起訴訟。

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