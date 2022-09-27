快訊／鏡電視爭議音檔曝　總統府：蔡英文沒跟蘇貞昌談過也不涉入

▲總統蔡英文。（資料照／徐定禎競選總部提供）



記者陶本和／台北報導

針對時代力量立委陳椒華於立法院質詢「鏡電視」相關議題，總統府發言人張惇涵27日表示，總統蔡英文未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。他強調，任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。

鏡電視申設期間，黨政高層施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，時代力量立委陳椒華27日更公布2021年12月17日股東會音檔， 時任董事長裴偉會中提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」等，鏡電視則否認爆料內容，將對不實爆料提起訴訟。

對於爆料內容，行政院長蘇貞昌強調府院高層不會干預NCC，行政院尊重立法院的運作，且後來的結果也跟音檔內容不同。對此鏡電視回應，去年會議並無陳指涉的內容，為捍衛權益將對不實爆料提起訴訟。

陳椒華指出，三段錄音皆為裴偉在2021年12月17日股東會音檔發言，蘇貞昌院長一概否認、不清楚錄音是否為裴偉聲音，她想邀請蘇貞昌對賭，將手上三段錄音送第三方鑑定，確認錄音真假。

對於鏡電視回應這是不實爆料，陳椒華表示，自己感到相當遺憾，股東會上裴偉的發言罪證確鑿，還要拗什麼，她對立法院所有發言負責，歡迎鏡電視馬上提告，將在法庭上公布全部錄音，揪出所有違法濫權份子。

總統府發言人張惇涵則表示，總統蔡英文未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。他強調，任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。