批民進黨養側翼「傷人名節為樂」　黃珊珊：陳時中低估市民智慧

▲黃珊珊走訪長春市場。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻近期狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴緋聞案，並不斷用臉書喊話支持民進黨台北市長參選人陳時中，使陳時中日前緊急切割，26日更稱周玉蔻是「大愛」非「示愛」。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，民進黨養側翼養到幾乎沒上限，傷人名節為樂，此刻參選人還想切割，是低估市民智慧。

黃珊珊27日上午走訪長春市場，會前接受媒體訪問。被問到周玉蔻曾高調向陳時中示愛，被陳時中解讀為「大愛」，民進黨究竟有無辦法完美切割？黃珊珊表示，此事與NCC（國家通訊傳播委員會）關掉某電視台一樣，過去以政論節目中有造謠抹黑來做標準，那同樣標準也應該用於現在。

黃珊珊指出，政府不能有兩套標準，此事已經很清楚，周玉蔻也有道歉，並表達先前言論不實，「NCC應該就這個部分管一管吧！」倘若執政黨要推動《數位中介法》，現在如何面對結果，「不用再切割了！這顯然不只是自走砲而已了，是養側翼養到沒有標準，幾乎沒上限、想做什麼就做什麼，傷人名節為樂、傷人名節為業，是很嚴重的事情。」

黃珊珊呼籲，大家要回到乾淨的選舉，現在已脫離公共政策討論，傷害無辜百姓，身為一個執政黨，參選人現在還想做切割，「我覺得這真的低估台北市民智慧。」