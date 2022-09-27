陳紫渝甜笑「宣布下一步」　網友嗨翻了：以永福里民為榮

▲陳紫渝曬出兩張美照。（圖／翻攝自臉書／永福里陳紫渝）

記者周亭瑋／綜合報導

年底九合一大選逐漸逼近，「最美里長參選人」陳紫渝也火力全開，稍早她上臉書宣布，在倒數的兩個月裡，會開始走進住家，與鄉親們問安。此話一出不到1小時，狂吸近6千讚，網友們也洗版笑回，「我家的大門，永遠為里長敞開」、「也可以試著走進我心裡喲」。

陳紫渝稍早在粉專喊話，「距離投票日剩下兩個月，除了定點站在路口和大家打招呼，也開始試著走進住家，向永福里的鄉親們問安。」

同時，她強調，由於疫情期間，增加了「面對面」的難度，不便過多停留，但仍會誠摯懇託、努力走訪，盡可能爭取機會貼近里內大小事，「也希望永福里的長輩朋友們，對於里上若有一些想法及建議，敬請不吝嗇指教。」

▲她表示，會試著走進住家，跟鄉親問安。（圖／翻攝自臉書／永福里陳紫渝）

PO文不到1小時，大票網友已趕赴留言區，洗版直呼「我的心也紫屬渝妳」、「里長加油，身為永福里民為榮」、「輕閉雙眼，在心中描繪妳的樣子，這樣就很滿足了」、「走完里民住家記得回來喔」、「從現在開始我會注意每個路口」、「我的心門永遠為妳敞開」、「我好想遷戶籍呀」。

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