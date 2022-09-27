跟進徐巧芯拒上周玉蔻節目！　她批「什麼都管」的NCC：今懦弱神隱

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日於電視節目上起底國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，直指當年緋聞女主角是張淑娟，讓張淑娟憤而提告。對此，台北市議員徐巧芯率先宣布拒上周玉蔻任何節目，同黨北市議員游淑慧26日再跟進，強調自己向來都拒上其節目，主因是怕自己情緒與修養管控功力不夠，更痛批「周靠著極端風格當上1450精神領袖，而過去什麼都管的NCC，現在如預期般的懦弱神隱。」

針對周玉蔻近日狂打蔣萬安身世，徐巧芯26日開第一槍宣布，「即日起拒上周玉蔻任何節目，包含電視、廣播、直播，歡迎政治人物不分顏色一起響應。」而同黨北市議員游淑慧也立馬跟進，她表示，徐巧芯已表態拒上周玉蔻任何節目，但其實周節目之前來邀她時，她也一直都是拒絕的，主要原因是怕自己情緒與修養管控功力不夠。

游淑慧指出，周玉蔻靠著極端風格成為「1450精神領袖」，但最悲哀的是，這種作風卻讓其節目收視率飆高，甚至財源滾滾來。游淑慧感嘆，「只能說薑是老的辣，沒下限的人永遠是贏家」，反而是無辜的張淑娟女士，在全民面前被這樣霸凌羞辱，而過去什麼都管的NCC，現在如預期般的懦弱神隱，「唉，唉，唉 三聲無奈」。

針對NCC是否裁罰民視，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥27日受訪時僅表示，「我們會去查，我們會去查。」