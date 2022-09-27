韓國瑜回來了！任國民黨助選團副團長　年底有望復出

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對年底九合一大選，國民黨啟動輔選列車，27日成立助選團，成員中副團長名單有前高雄市長韓國瑜，但他本人未到場。國民黨主席朱立倫表示，助選團是配角，目的是為了幫忙候選人，幫主角加分，重點要放在主角身上。

國民黨助選團由朱立倫擔任團長，還納入了前主席馬英九、吳敦義、江啟臣等人擔任榮譽團長， 組成了77人的浩大助選團。

另外，黨內副主席、秘書長層級人士被列為副團長，包括連勝文、夏立言、曾永權、郝龍斌、胡志強、林政則、李乾龍、黃健庭等人，值得注意的是韓國瑜也在其中。

國民黨助選團將走遍全台為22縣市候選人站台輔選。朱立倫表示，離選戰倒數2個月，剩下這兩個月，需要同心協力、全力以赴，共同為台灣人民拚好日子，國民黨要創造區域和平、台海和平，堅持做對的事情、走對的方向，這次提名的22縣市候選人，都符合中道、理性、務實、穩健的好人才，絕對禁得起考驗，面對選民認同。

朱立倫也強調，這次國民黨也推出非常多年輕候選人，國民黨需要年輕人，一棒接一棒，未來也會讓更多年輕人接班，爭取更多支持。此外，國民黨也將強化國際連結、創造兩岸和平，國民黨愛台、親美、友日、和陸，這些缺一不可。未來拜託中央助選團辛苦一點、同心協力、打贏選戰。