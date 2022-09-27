黃清龍新書查蔣孝嚴身世　「蔣經國知道雙胞胎非他的小孩」

▲黃清龍27日舉行新書發表會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安的家族身世近來成選戰攻防焦點，資深媒體人黃清龍近日出版新書，講述蔣孝嚴、蔣孝慈的身世之謎，並訪問前總統蔣經國口中的「大哥」郭禮伯將軍之子郭貽熹。黃清龍今（27日）舉辦新書發表會，指出綜合他的調查、各個書籍記載、蔣經國日記，有一點他可以確定，就是1950年中期以後，蔣經國心裡已經認為雙胞胎不是他的小孩。

黃清龍27日在新書記者會上指出，蔣經國在1954年日記中，寫雙胞胎是王繼春的小孩，經他兩年來探索，主要是想解答：第一、蔣經國來台後為何從不見雙胞胎；第二、王昇奉命照顧章家，為何沒幾年就停止接濟；第三、蔣孝嚴改姓的合法性。

而王繼春是誰？黃清龍表示，蔣經國說王繼春是雙胞胎生父，但經他調查，認為這不可能；王繼春身高矮小，家裡貧困，跟章亞若家世背景相差太大，且當時章亞若需要強大肩膀支持她，另外，1943年王繼春過世後，蔣經國辦追悼會，但家屬答禮人是王的父親，可見蔣經國日記寫的不是事實。

書中也談及郭禮伯、章亞若、蔣經國三人複雜關係。黃清龍認為蔣經國對章亞若，是愛得刻苦銘心的地下情。章亞若跟郭禮伯、蔣經國兩兩交往，章亞若1941年發現自己懷孕，是先告訴郭，但郭跟她說，姓蔣比姓郭好。

針對蔣經國稱自己的1942年日記被撕掉，黃清龍指出，經他查，是3月24日至25日，以及8月9日至20日的部分；雙胞胎是1942年3月1日在桂林出生，蔣是3月23日找理由特別去看雙胞胎，而章亞若是8月15日過世。黃推測，一個是喜獲雙胞胎最欣喜的日記，一份是章亞若猝逝最悲傷的日記，但誰敢偷蔣經國日記？蔣在日記中說，自己雖不知所記內容為何，但自覺心安，關鍵日記被偷被撕，反覺得內心很安，這很奇怪。

對於訪問郭貽熹，黃清龍說，他今年7月聯繫上郭貽熹，得知蔣經國在50年代跟郭禮伯一家有往來，每年至少在陸軍官校校慶，會陪父親蔣介石參觀黃埔軍校校慶時，順便去看郭禮伯，無所不談；郭禮伯曾跟郭貽熹透露，蔣經國說雙胞胎在新竹跟著外婆，並請王昇幫忙照顧，請郭禮伯「去看看岳母」，也就是章亞若的媽媽，順便看看雙胞胎。

被問蔣孝嚴身世的答案為何？黃清龍說，就算郭禮伯跟郭貽熹講的話，或郭貽熹轉述的話，都不能算百分之百，但綜合包括各個書籍記載、蔣經國日記，有一點他可以確定，就是1950年中期以後，蔣經國心裡已經認為雙胞胎不是他的小孩，但究竟蔣孝嚴是不是要改姓郭，要經過DNA檢驗。