籲NCC「比照中天」處理民視！　他轟周玉蔻：做側翼不要泯滅人性

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日於電視節目上起底國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，26日在台北地檢署前向前中國小姐張淑娟道歉。民眾黨台北市議員參選人陳宥丞痛批「做側翼也不要泯滅人性」，呼籲NCC應比照裁罰中天政論節目的「違反新聞事實查證」理由，共同裁罰周玉蔻與民視造謠。

周玉蔻近日狂打蔣萬安身世，爆料其父蔣孝嚴當年的「晶華緋聞案」女主角就是張淑娟，讓張淑娟憤而提告。豈料，原先喊出「歡迎提告」的周玉蔻26日竟現身北檢，向張淑娟鞠躬道歉，並解釋「張淑娟小姐的憤怒我非常了解，因為我個人也曾經是受害者，今天張淑娟要來提告，我希望跟她親自說明。」

對此，陳宥丞昨日透過臉書發文表示，周玉蔻為了選舉，不惜拿別人家庭陳年緋聞大做文章，甚至還讓他人無辜被捲入，「我很納悶，挖出人家的陳年往事，還把跟選戰完全不相干的無辜女性扯入，到底對選舉有什麼幫助？」

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陳宥丞認為，選舉的競爭是要帶來進步，周玉蔻翻出別人父親的緋聞本就是離題了，為何又要硬扯無辜？遭扯入的無辜第三人，現在也有自己的家庭，卻還要接受周玉蔻的霸凌跟羞辱，「我只能說，這場選戰，根本完完全全的喪失了人性！」

陳宥丞表示，周玉蔻作為女性媒體人，卻帶頭欺負、公開羞辱平民女性，只為了幫陳時中輔選，這種為了選戰不擇手段的方式，還有沒有良心？如果她對自己的指控非常確定，何必到場試圖道歉？有許多民眾每天都在等待司法公正，每天都惴惴不安的等待判決，被周玉蔻這麼一鬧，要消耗掉多少的司法資源？「法院不是你們的選舉機器！台灣司法機關更不是周玉蔻到現場鬧事作秀、糟蹋民主的工具！支持陳時中，就是支持周玉蔻這種顛倒黑白的媒體亂象！」

陳宥丞喊出「一人一信向NCC檢舉周玉蔻」，盼能停止「抿滅人性的媒體、名嘴亂象」，更呼籲NCC應比照當時使用「違反新聞事實查證」的理由裁罰中天政論節目，來裁罰周玉蔻跟民視造謠。

針對NCC是否裁罰民視，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥27日僅表示，「我們會去查，我們會去查。」