「我沒辦法呼籲周玉蔻不要講話」　陳時中：目前沒規劃接受她訪問

▲陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日透過電視政論節目，攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞，26日又在台北地檢署前跟國民黨市議員王鴻薇互嗆。對於未來是否規劃上周玉蔻節目訪問？以及是否希望她不要再講話？民進黨台北市長參選人陳時中27日受訪時表示，目前沒有規劃接受她的訪問，而對於個人行為他不予評論，他也沒有辦法要周玉蔻不講話。

周玉蔻近來狂轟蔣萬安的身世，聲稱其父蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，引發張淑娟不滿並決定提告，周玉蔻26日搶先一步抵達北檢，對著現場媒體鏡頭鞠躬道歉，沒想到下一秒又與一旁受委託發聲明澄清的國民黨台北市議員王鴻薇爆發口角衝突，雙方對罵10分鐘。

對於近日有2份民調顯示，其中一份陳時中排名最後遭到無黨籍參選人黃珊珊超車，另一份雖然位居第二，但支持度有下滑，陳時中被記者問及，是否因受到周玉蔻事件的影響時，他表示，短時間效應是有，但選民是理智的，能夠回歸看候選人本身政策，自然就會翻轉。

另外，對於最近是否有規劃再接受周玉蔻的訪問？以及周玉蔻昨日道歉，蔣萬安批評是一邊嗆聲、一邊道歉一事，陳時中說，目前沒有規劃接受周玉蔻的訪問，而對於個人行為他不予評論，也沒有辦法呼籲周玉蔻不要講話。

此外，有關國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室點名陳時中團隊4名女性，認為她們是周玉蔻事件的幫兇，陳時中表示，這樣就是不當連結，黑白牽拖，「我想選舉最好不要這樣，這次我們強調不當連結是沒有必要的」。