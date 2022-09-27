蓬佩奧二度訪台有實質效益？　仇長根：撈取個人政治資本

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨再度造訪台灣，下飛機直奔高雄。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者任以芳／北京報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時隔半年再度造訪台灣，這次行程聚焦南臺灣，深化台美「民主產業鍊」，外界也觀望蓬佩奧二度訪台能為台美關係帶來什麼實質幫助？大陸涉台學者仇長根接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，蓬佩奧積極參與「2024美國總統大選」，訪台目的是撈取個人政治資本，消耗台灣納稅人的錢，同時配合民進黨拉抬九合一選舉，看不出對台灣百姓有什麼好處。

蓬佩奧昨晚抵台直奔高雄，今（27）日上午與副總統賴清德、高雄市長陳其邁早餐會，之後行程會參加第一屆「全球台商經貿論壇」，出席世界台灣商會聯合總會年會開幕式。這次他的行程聚焦南台灣科技產業，將細化研議如何強化台美「民主產業鏈」全面合作。

但回顧今年3月蓬佩奧首次訪台，有媒體報導他收取美金15萬元（約台幣422萬）演講費，甚至傳出駐美代表處電報披露此行是「商業考量」，遭行政院長蘇貞昌公開駁斥「這是很惡毒的謠言」。外界也非常關注，蓬佩奧二度訪台是否能為「台美關係」帶來什麼樣實際經濟外交效益？

▲蓬佩奧3月首度訪台，受到蔡政府熱烈歡迎。（圖／總統府提供）

對此，大陸華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受訪問，首先直言，「蓬佩奧已經卸任過氣，不代表美國官方立場。名義上為了美台經濟發展，更多的是為他個人撈取政治資本，也可能為明年美國總統大選做準備。」

仇長根說，「台灣9合1選舉倒數，他要配合民進黨邀請，不可能無緣無故跑來台灣。『借殼聚焦』美台經濟科技、深化產業鍊等理由，實際上幫民進黨在南部拉票，拉抬聲勢。」

他進一步闡述，「台灣百姓是選為會做事的人，而不是選美國。」另外，從蓬佩奧第一次訪台後，也不見有任何台美實質上幫助，都是花台灣納稅人血汗錢。

近年美國不少現任國會議員或卸任政治人物相繼訪台釋放什麼訊號？仇長根指出，「民進黨一直想推動台灣問題國際化，與國外議會進行勾連。」

仇長根分析，近幾年美國和歐洲國會議員陸續到台灣去，都是民進黨一個很重要考慮，想要推動「涉台議會外交」，迎合美國打「台灣牌」遏制中國大陸，挑釁兩岸關係必然會產生不良影響，十分危險。

▲ 大陸華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

最後，談到大陸外交部長王毅日前針對「台灣問題」在聯合國發表強硬講話。仇長根表示，「現在形勢發生一些變化，世界上很多主要國家公開宣稱不支持『台獨」，以及認同『一中原則』。」

他分析，「大國之間交往博弈，有競爭也有合作，台灣在其中處境十分尷尬。」畢竟大陸是世界上最大經濟貿易體之一，各國為了穩定發展，大陸就是一個擺在眼前合作對象。大部分國家終究考量現實利益，不會選邊站與大陸對抗，這也是台灣必須面對最現實的國際外交現況。