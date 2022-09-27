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設計總監蔡麗玉領軍！克萊亞高雄旗艦店落腳「巨蛋商圈」高規格服務滿足南台灣VIP

▲▼ 設計總監蔡麗玉領軍！克萊亞高雄旗艦店落腳「巨蛋商圈」高規格服務滿足南台灣VIP （資料照）

▲克萊亞KERAIA高雄品牌旗艦店正式營運，這同時也是北部以外的第一間旗艦店，展現品牌在後疫情時代持續服務在地消費者的用心。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

疫情以來，許久沒有知名品牌重磅插旗的高雄，近日迎來知名台灣設計師品牌克萊亞KERAIA，在高雄漢神巨蛋商圈旁打造獨棟大型品牌旗艦店，以更貼近在地與更升級的服務體驗，將國際潮流直接引進高雄，服務南台灣的高端消費族群！9/26（一）特別於旗艦店舉辦品牌開幕酒會，現場更邀請有「時尚CEO」之稱的溫筱鴻擔任「一日品牌造型大師」，在模特兒展示新品之際，與VIP客人暢談本季秋冬時尚亮點、提點搭配建議，期待在克萊亞KERAIA正式進駐後，能為高雄港都再添入獨樹一幟的生活美學與時尚元素。

▲▼克萊亞服飾高雄旗艦店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲無懼景氣低迷，克萊亞KERAIA近日於高雄設立南台灣第一間品牌旗艦店，林志杰總經理（中）、蔡麗玉總監（右三）以及時尚CEO溫筱鴻（左三）皆出席剪綵儀式，並向南台灣VIP介紹最新秋冬時尚設計。（圖／記者李毓康攝）

克萊亞KERAIA蔡麗玉總監受訪時，難掩興奮地表示，在自己與先生林志杰的創辦下，品牌克萊亞KERAIA成立至今已27年，此次終於在高雄成立北部以外第一間品牌旗艦店，主要是因為過去深耕高雄21年，多是以百貨公司櫃點的模式服務在地貴賓，後疫情時代希望能提供VIP更寬敞、放鬆的購物環境，因此選在漢神巨蛋商圈，希望藉由周邊環境的同質性，加上鄰近高鐵的便利性，方便外縣市的貴賓也能前來享受旗艦服務！蔡麗玉也介紹道，「旗艦店的裝潢和一般門市不太一樣，這裡的風格是延續自大地礦物系列的概念，以礦石和質樸木質調達到空間與視覺上的平衡，象徵回到初心。」

▲▼克萊亞服飾高雄旗艦店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡麗玉總監為今年秋冬，帶來匯聚東西方的印花設計，她也強調，「希望南部第一間旗艦店的寬敞空間，能給予大家放鬆、沒有拘束的感覺，就像回家一樣，在這裡得到美好的心靈滋潤。」（圖／記者李毓康攝）

本次受邀前來擔任「品牌造型大師」的溫筱鴻，也以自身在國際時尚圈20多年的經歷，將克萊亞KERAIA比擬為國際精品ARMANI，「以ARMANI來說，旗下都會有不同的line（產品分線），克萊亞KERAIA也是，包括頂級系列，以及時裝和休閒系列等，因此很需要這麼一個大空間的旗艦店，才能將每個系列展現給消費者認識、試穿，以本季秋冬新品來說，我必須說每一件都是最棒的單品，現場可以看到已經有很多VIP穿起來，和自己的私著互相搭配了！」溫筱鴻更笑著透露，「蔡總監和我，我們兩個是差一天出生的處女座，這樣說就知道我們有多要求完美。克萊亞KERAIA也連續三屆參與我們的台北時裝週，下個月10/18也會在活動中呈現他們下一季最棒的系列。」

談起台灣品牌，溫筱鴻也讚許林志杰與蔡麗玉夫妻擋「絕對是我們台灣設計師的楷模」。「老實說，要找到一個品牌能符合國人的穿搭需求，例如是否襯膚色、搭配身形、瞄準喜好，甚至符合經濟規模、人體工學等，來自歐美的國際精品都不是首要的入手考量。」然而，克萊亞KERAIA在蔡麗玉強調「國際化的眼光，在地化的設計」之下，巧妙地將東方元素融合西方設計美學，在溫筱鴻看來，「克萊亞KERAIA將女性的各種風情，透過剪裁設計展露無遺。穿搭較有個性的消費者，可選擇硬挺的面料，以白色、莫蘭迪色、藍色與駝色等中性大地色彩搭配。當然，消費群中也有姐妹或媽媽喜歡亮麗的風格，此次秋冬讓人眼睛一亮的印花系列，也以相當脫俗的設計以不同藝術層面去表現，這是我覺得麗玉很厲害的地方！這次克萊亞KERAIA在高雄設立旗艦店，除了可以完整呈現每個系列單品，我相信也是為了讓不同需求的顧客能在這裡慢慢摸索，找到屬於自己的流行風格。」

有鑒於疫情使得各大產業經營不易，克萊亞KERAIA高雄旗艦店在規劃上，也特別強調提升消費者的服務體驗。蔡麗玉透露，開幕酒會前就有VIP客人因近日要擔任主婚人，特別詢問量身打造「禮服訂製」的細節。「過去，這些服務只能集中在北部，然而最近疫情政策開始鬆綁，相關活動也變多了，『場合服』的需求也會漸漸回來，希望藉由南部旗艦店的營運，讓在地消費者和總部的設計研發部門，從此再也沒有時間地點的落差，讓我們為南部VIP做到更專屬、更細緻的服務！」

克萊亞KERAIA選在今時插旗南台灣，自然也為高雄的高端消費群捎來最新秋冬設計。本季克萊亞KERAIA特別以匯聚東西方藝術的印花設計，結合台灣在地生活印象，做為主要設計語彙，靈動的花鳥圖，以及帶有秋收朝氣蓬勃印象的五穀豐收意象，全都收聚於設計中，對照南台灣如今溫煦也吹著秋風的日常，格外有感！

▲▼克萊亞服飾高雄旗艦店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲此次新品也包括以蔡麗玉的英文名Liyu Tsai，為設計的印花圖案（中間模特兒上衣），令人眼睛一亮。此外，也有秋冬不缺席的毛呢系列，讓消費者俐落搭配就能穿出名媛典雅又休閒的質感。（圖／記者李毓康攝）

此外，蔡麗玉也為熱愛藝術時尚的族群介紹另一主題，如今旗艦店的模特兒穿搭，可見宛如19世紀美好年代的氛圍就在眼前重現，蔡麗玉將Art Nouveau新藝術風格的大自然元素，以及藝術家慕夏經典的女神圖騰，延伸出抽象的流動線條，賦予衣著與穿上的人們，格外吸引人注意的韻律及活力。值得一提的是，蔡麗玉同時也藉由印花、針織、刺繡等異材質拼接設計的手法，將簡約廓型揉合自然的清新色調，為每件衣裳打造別出心裁的亮點與巧思，不似春夏那樣張揚，卻也以最適合秋冬氛圍的手法，細膩刻劃出美好的時光記憶。

▼克萊亞KERAIA林志杰總經理也在開幕酒會上致詞，特別感謝高雄鐵粉們的相挺，讓品牌在疫情期間仍然開出設立旗艦店的亮眼成績。（圖／品牌提供）

▲▼ 設計總監蔡麗玉領軍！克萊亞高雄旗艦店落腳「巨蛋商圈」高規格服務滿足南台灣VIP （資料照）

在開幕酒會上，林志杰總經理也特別感謝蒞臨現場的南台灣VIP嘉賓。他透露，3年多前，克萊亞KERAIA的台北旗艦店成立後，他就思忖著何時也能在高雄插旗、引進旗艦服務。「沒想到半年後，疫情就開始蔓延了，但這個想法我一直沒有忘記，也一直在找時機與合適的地址。」他笑言，今年年初終於開始啟動高雄旗艦店計畫，恰好找到這個好環境，屋主甚至也是品牌長年的粉絲，此次牽起的美好緣分，也見證了時尚設計帶來的無遠弗屆影響力。

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