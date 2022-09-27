灌高粱後開車自撞遭免職　28年資深警GG…數百萬退休金沒了

▲在警界28年的謝姓員警2度酒駕肇事，遭到免職處分，他為保職務提出行政訴訟，法院也認為情節嚴重，判他敗訴。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名擔任警職已28年的謝姓員警，居然在家喝了一整瓶高粱後自己開車出門，接著在參加喪禮後又喝了藥酒，當晚酒駕返家途中就自撞路邊小貨車，酒測值高達1.2毫克，而謝警在8年前也曾酒駕被查獲，此次再犯被高雄市政府核布免職，他提復審遭駁回，向行政法院提出訴訟，法院認為他已「嚴重損害政府或公務人員聲譽」，判他敗訴，損失達數百萬元的退休金。

根據判決，高雄市六龜分局警佐一階的謝姓員警，在警界任職逾28年，他在2012年7月就曾休假時酒駕被查獲，涉犯公共危險罪被記一大過，予緩起訴處分。

2020年10月間，謝警開車前往喪禮前，在家中喝完一瓶高粱酒，喪禮現場又喝了藥酒，隨後又不顧友人沿途勸阻，堅持開車載友人返家，路途中不勝酒力而撞上停在路邊的小貨車，肇事後還心虛躲到一旁民宅，他呼氣酒測值竟高達1.2毫克，並遭法院判刑4月，併科罰金1萬元。

高雄市政府公務人員委員會考核後，將謝男核布免職，未確定前先行停職，他不服提出復審遭駁回，再提出行政訴訟以保職務。

謝警主張，他本身是布農族原住民，部落偶有飲酒習慣，他在休假喝酒、也不是開公務車，對機關聲譽影響程度不大，距離上次酒駕8年前，也已不符「累犯5年內」的規定；他更舉出先前另一名張姓督察，在勤務中開著巡邏車酒駕自撞，酒測值1.0毫克，情節更嚴重，只有記一大過，他卻是兩大過免職，違反比例原則。

高雄行政法院審理後，認為謝警已達考績法中「言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」，他身為執法人員且取締酒駕之第一線，卻無視警政署一再申令杜絕酒駕，連他休假前夕所內也發訊息提醒他勿酒後開車，卻還是喝到「迷醉」上路，而員警的酒駕處分，要依個案具體事實，是否符合免職處分之要件，應各別判斷，不因懲處結果不同就是違反比例原則，因此謝警請求無據，判決駁回，仍可上訴。