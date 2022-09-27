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快訊／高雄人快儲水！12行政區「10／2大停水」　逾46萬戶受影響

▲▼ 自來水、鉛管、水、水龍頭。（圖／記者許力方攝）

▲高雄10/2將停水12小時。（圖／記者許力方攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人注意！台水七區管理處表示，澄清湖給水廠辦理每年設備檢驗，10月2日上午8點至晚間8點將停水12小時，合計有12個行政區、逾46萬戶受影響。

台水公司澄清湖給水廠依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則每年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質、加強穩定供水，本案停水施工日期為10月2日上午8點至晚上8點停水配合施工，合計12小時（含施工9小時及復水時間3小時）。

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停水區域：

1.三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

2.鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里。

3.鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里。

4.苓雅區。

5.前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

6.仁武區：考潭里、仁慈里。

合計有16萬戶受影響。

水壓降低區域：

1.三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

2.鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

3.鹽埕區。

4.新興區。

5.前金區。

6.鼓山區。

7.左營區。

8.仁武區（含仁武工業區）。

9.楠梓加工區。

合計有30萬戶受影響。

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