快訊／高雄人快儲水！12行政區「10／2大停水」　逾46萬戶受影響

一名擔任警職已28年的謝姓員警，居然在家喝了一整瓶高粱後自己開車出門，接著在參加喪禮後又喝了藥酒，當晚酒駕返家途中就自撞路邊小貨車，酒測值高達1.2毫克，而謝警在8年前也曾酒駕被查獲，此次再犯被高雄市政府核布免職，他提復審遭駁回，向行政法院提出訴訟，法院認為他已「嚴重損害政府或公務人員聲譽」，判他敗訴，損失達數百萬元的退休金。