酒後起衝突！堂弟玻璃杯砸傷堂哥　酒吧老闆勸離也加入戰局

▲袁姓男子遭砸傷頭部。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市袁姓男子（24歲）27日凌晨帶著妹妹、妹婿和堂弟，4人到民生路一家酒吧喝酒，席間袁男和堂弟起了口角衝突，堂弟順手拿了玻璃杯砸傷袁男的頭，碎片還割傷妹妹腳指，酒吧的林姓老闆（35歲）見狀把4人都請出酒吧，結果又和袁家人在門口起了拉扯衝突，袁男的手臂被拉傷，警方獲報趕到，將5人依妨害社會秩序、傷害等罪嫌帶回偵辦。

▲堂兄弟在酒吧內酒後起衝突。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興分局五福二路派出所今日凌晨3時許獲報，新興區民生一路某酒館有糾紛，快打警組隨即到場，發現酒吧包廂內共有4名客人（3男1女，均為親戚關係），其中一名袁男頭部受傷，送醫救治、無生命危險。

經過了解，袁男帶著妹妹、妹婿和堂弟一起到酒吧喝酒，卻因酒醉起了口角，堂弟竟拿起桌上的玻璃杯朝袁男砸過去，當場砸中袁男頭部，玻璃碎片還割傷妹妹的左腳指。

▲袁男的妹妹和妹婿也在衝突現場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

一夥人在包廂內起衝突時，酒吧林姓負責人出面將4人請出店外，沒想到4人在店外繼續吵，林男認為他們已經妨礙營業，上前勸離又再度與袁男拉扯，導致袁男手臂受傷。

員警到場立即管束5人，並戒護受傷的2人送醫，另3人帶所偵訊，全案將依刑法傷害罪及社會秩序維護法妨害秩序移送偵辦及裁處，並依職權逕行家暴通報。