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曾銘宗秀簡報狂罵「抄抄抄！」　陳吉仲：不用在這裡浪費時間啦

▲▼陳吉仲 曾銘宗 蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗今天質疑陳吉仲涉抄，指著陳大罵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委曾銘宗27日在立法院總質詢時，質疑農委會主委陳吉仲擔任研究員的研究計劃涉抄襲，抄襲比例高達40％，有誠信問題，秀出論文簡報狂轟「抄抄抄啦！」而陳強調自己100%沒問題，遭控被抄襲的是自己擔任第一作者的論文，不要打烏賊戰，脫口「委員，不用在這裡浪費時間啦」，引發曾氣得指著陳大罵，要求道歉。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會官員進行施政報告及備質詢。

曾銘宗今天上午質詢時先稱陳吉仲「大主委」，諷刺陳吉仲膽子很大，說自己的論文禁得起考驗，歡迎直球對決，陳禁得起考驗嗎？陳吉仲說，歡迎用學術界最嚴格的標準檢驗自己，包括所有檯面上的政治人物；曾銘宗問，如果有抄襲問題，要不要下台？陳回應，他非常有信心，對自己研究的要求也非常嚴格。

曾銘宗會中秀出陳吉仲在民國94年擔任研究員的研究案，主題為「農民與離農年金給付之實施對台灣農業結構改善之評估」，疑抄襲《農業經濟叢刊》一篇題為「台灣稻米政策調整對稻米市場經濟影響之評估」的論文。陳吉仲回應，後者是自己發表在國內最好的農業經濟學術期刊，他是第一作者，出自自己的研究團隊，100%沒問題，而前者的計畫主持人是劉欽泉老師，「你要去問他，不是問我！」

曾銘宗批評，陳吉仲是雙重標準，國民黨桃園市長參選人張善政涉抄為什麼不去問宏碁？陳吉仲說，張善政是擔任計畫主持人，所有的政府委託計畫都是主持人簽約，農委會是按照合約；但曾銘宗打斷話說，「你給我閉嘴」，「往下看啦，看看你有沒有抄啦！」陳聞言繼續說，「我要跟你講制度面啊，不能沒有一定的遊戲規則，在這邊打烏賊戰啊！」

曾銘宗隨即秀出論文內容說，「295頁，抄抄抄啊！296頁，抄抄抄啊！297頁，抄抄抄啊！」陳吉仲出言試圖打斷說，「委員你剛好問到我最內行的，那個是一個農業部門模型⋯⋯」，但曾不管陳繼續說，「抄抄抄啊！抄抄抄啊！」陳說，「委員你不是在學術上非常的專業嗎？」學術上用模型，只要把模型的引用放進來，就絕對沒問題。

曾銘宗批評，他算過，這篇論文抄襲比例高達40%，怒批陳吉仲雙重標準；陳吉仲脫口說，「委員，不用在這裡浪費時間啦」；曾聞言氣炸指著陳說，「你說我浪費時間？你跟我道歉！」要求立法院長游錫堃「處理一下」。游連忙緩頰說，陳吉仲的意思是，不要佔用曾銘宗太多時間啦，儘量互相尊重，大家冷靜處理。

▲▼陳吉仲 曾銘宗 蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲否認涉抄，直言遭控被抄的論文就是自己的研究。（圖／記者屠惠剛攝）

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