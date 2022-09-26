揪陳吉仲「大學教授等級抄襲」　國民黨團諷：林智堅找錯指導教授

▲國民黨團召開「陳吉仲有空抺黑 沒空自清？ 報告有抄没抄？說清楚講明白！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

農委會主委陳吉仲一份110年農委會研究報告被控涉嫌抄襲，儘管他說內容放入「iThenticate®」比對系統，重複比例僅為3％，但國民黨立法院黨團26日揪出涉嫌抄襲證據，諷陳是「大學教授等級的抄襲」，可規避論文抄襲系統，前新竹市長林智堅不該找國安局長陳明通當指導教授，而是應該找陳吉仲擔任指導教授。另外，國民黨團也預告，已掌握陳吉仲擔任大學教授時的論文抄襲證據，將陸續提出。

國民黨團26日上午召開「陳吉仲有空抺黑 沒空自清？ 報告有抄没抄？說清楚講明白！」記者會，書記長李德維表示，行政院農委會110年度一份科技計畫研究報告「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，由陳吉仲擔任計畫主持人，執行單位是陳的經濟學會，這份報告中的抄襲部分，可謂「大學教授等級的抄襲」，因為相關內容可規避論文抄襲系統。

李德維進一步指出，陳吉仲抄了農委會相關刊物、林試所研究員上課教材、公務員出國報告，這些資料都不會出現論文比對系統裡面。李諷刺，陳吉仲主委真不愧是教授級的抄襲，會製造斷點，且用非學術的論文，難怪會信誓旦旦，說自己的報告在論文比對系統裡只有3％，林智堅不該找陳明通當指導教授，而是應該找陳吉仲擔任指導教授。

李德維也補充，當國民黨團找尋相關資料時，行政院人事行政總處的公務出國報告資訊網，現在都不通了，「但他們忘了」，Google還有庫存網頁，敬告陳吉仲跟農委會副主委陳駿季，國民黨提的事證，算不算具體事證？要求農委會相關單位好好處理。

總召曾銘宗則表示，國民黨團高度懷疑抄襲是事實，所以陳吉仲有誠信問題，作為政務官，還適合擔任農委會主委嗎？國民黨團將陸續提出陳吉仲當大學教授時，論文抄襲個案，國民黨團已掌握重要證據。