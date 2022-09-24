陳吉仲被控抄襲後「直球對決」　自清「重複比例僅3%」和張善政45％不同

▲陳吉仲被控抄襲後「直球對決」，今早反擊自清「重複比例僅3%」，不像張善政有5篇超過45%。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭爆農委會的研究報告涉及抄襲，高雄市議員候選人白喬茵昨（23日）指出，農委會2011年委託陳吉仲執行《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，也發現大量抄襲，陳吉仲今（24日）早在臉書PO文澄清，指以iThenticate®比對系統，設定相同條件比對，呈現重複比例僅為3%，和張善政的研究報告重複比例有5篇超過45%，另有一篇25%以上，是完全不同的，並強調「我對我們的研究負責」，不會退卻於似是而非的操作。

張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會在上週五（16日）宣布，經過檢視結果，確有6篇報告重複度高，已啟動疑似侵權案件處理程序，外界好奇6篇報告認定標準，農委會表示，是採取40個英文字詞，相當於50個中文或兩行半的中文字詞相同當作條件，這條件「相對是寬鬆、合理的」，將請宏碁與張善政在9月底前提出書面說明，若彙整研判有侵權疑慮，才會進行複審，但要花多久時間判定是否有侵權，目前還無法確定。

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無獨有偶，高雄市議員候選人白喬茵也在昨天公開指控，陳吉仲2011年《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，總共拿了農委會125萬研究經費，但被發現大量抄襲林國慶2007年《全民造林政策之執行成果與政策分析》與2008年《提昇農民平地造林所得之探討計畫》，而且是整段抄、逐字抄、標點符號也抄。

▲陳吉仲被控抄襲後，今早在臉書PO文反擊自清「重複比例僅3%」，和張善政明顯不同。（圖／摘自陳吉仲臉書）

經過一天沉寂，陳吉仲今天一早就在臉書回擊，陳吉仲表示，既然有人點名我要出來打球，質疑我擔任農委會研究計畫主持人，「就正式直球對決吧！」，隨後針對2011年擔任計畫主持人的執行計畫《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，指以iThenticate®比對系統，設定相同條件比對，呈現重複比例僅為3%，這與張善政擔任計畫主持人的研究報告重複比例有5篇超過45%，另有一篇25%以上，是完全不同的。

至於被指控重複圖表部分，陳吉仲表示，這是政府公開地造林成果面積數據，圖表也是根據政府數據製作長條圖，而後面參考文獻也有確實引用林務局的「平地景觀造林及綠美化計畫」，而研究團隊的研究人員，同時參與兩項計畫撰寫，報告也都是研究人員自己的研究及整理，「這與直接從他人的報告內容複製貼上的情況，截然不同。」

最後陳吉仲強調，自己投身學術幾十年，發表過60、70篇國內外期刊論文，對自己的期刊論文，我向來要求謹慎。對於外界檢視，「我坦蕩蕩面對也會充分說明，我對我們的研究負責，不會退卻於似是而非的操作。」