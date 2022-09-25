隔空交火！「產銷履歷」宏碁規劃的？　陳吉仲臉書狠酸張善政

▲農委會主委陳吉仲在臉書詳述產銷履歷推動歷程，明顯打臉張善政的說法。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

針對農委會研究計畫抄襲案，國民黨桃園市參選人張善政和農委會主委陳吉仲槓上，連日隔空交火。張善政上週三（21日）召開記者會反擊，強調研究計畫對台灣農業貢獻卓越，農委會推動的產銷履歷「二維條碼（QR Code）」就是宏碁所規畫，事隔兩天，陳吉仲（23日）馬上在臉書打臉，強調農委會早在2004年就已著手推動。

張善政（21日）開記者會反擊，控訴農委會用審查論文方式檢視研究計畫，淪為民進黨的政治打手；陳吉仲當天回應「農委會才是這起事件的受害者」，呼籲張善政不要用政治或非專業的議題來干擾審查程序。

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而針對張善政指稱，產銷履歷的「二維條碼（QR Code）」是宏碁所規畫，陳吉仲23日在臉書以「認識產銷履歷 支持優質國產農產品」為題，詳述農委會從2004年就著手推動臺灣產銷履歷的歷程，而張善政主持的農委會研究計畫案是從2007年到2009年，明顯是在打臉張善政的說法。





▲農委會主委陳吉仲在臉書說明產銷履歷推動的歷程。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

陳吉仲在臉書指出，2004年農委會參考日本、歐洲等國外食品安全制度，規劃台灣良好農業規範（TGAP）與第三方驗證制度；2005年建立「農產品產銷履歷紀錄資訊系統」讓農民上傳紀錄資料，同時也在產品標籤導入二維條碼（QRcode），並且在台北市農會、台北頂好超市等店示範展售，且設置查詢機，便利消費者查詢；2006年完成產銷履歷標章設計，2007年1月公布實施「農產品生產及驗證管理法」，將產銷履歷納入驗證制度。

事實上，陳吉仲在上週四（22日）接受媒體詢問時就指出，政策推行一定會經過事先的規劃，產銷履歷在2017年就已經上路，而張善政的研究計畫是2007年到2009年，「資料已經很明顯了，大家可以去對照」；週五（23日）再透過臉書清楚說明產銷履歷沿革，隔空交戰，火藥味十足。

整起事件起因於，張善政過去任職宏碁副總期間，擔任農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人，3年計畫共完成21篇研究報告，總經費5736萬。但上月底遭踢爆，報告內容有多處抄襲媒體報導、國內外網站內容、論文、農委會資料，甚至還抄襲了國家通訊傳播委員會（NCC）的研究報告，農委會經過3周比對調查，發現有6篇有高度重複性，且未引述來源、未列參考文獻。

農委會在本月16日正式行文宏碁公司與計畫主持人張善政，要求在9月30日前提出書面說明，待收到書面回覆後，會再彙整研判是否有侵權事實，若研判有就會進入複審，由半數為外部專家組成的專家會議做最後的結果確認與後續處置。