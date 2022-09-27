曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

▲前中國小姐張淑娟按鈴提告資深媒體人周玉蔻，周玉蔻緊跟在後想當面道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前表示國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴當年緋聞女主角，其實是前中國小姐張淑娟，讓張淑娟憤而提告，周玉蔻則現身北檢鞠躬道歉。民進黨前立委郭正亮表示，周玉蔻會出來，是因為她知道這個官司會輸，所以趕快表現犯後態度，但這些紛擾是從民進黨台北市長參選人陳時中開始的，最後還是回到他身上，「這就是報應」。

面對遭告，周玉蔻上午現身北檢想向張淑娟鞠躬道歉，並解釋「很抱歉，中間我用各種不同的方式尋找張淑娟小姐，但是沒有找到人，今天張淑娟小姐的憤怒，我非常了解，因為我個人也曾經是受害者，今天張淑娟要來提告，我希望跟她親自說明。」

張淑娟不願見到周玉蔻，帶周玉蔻離去才出面，落淚稱自己這幾天遭受網路霸凌，「我每天吃不下睡不著」，自己並不認識周玉蔻，卻被周玉蔻把她的照片拿出來鞭屍，「我沒有蔣孝嚴滾床」，痛罵周玉蔻，「一點媒體的專業素養都沒有」。

張淑娟表示，周玉蔻不僅含沙射影，還指名道姓，讓她活在痛苦之中，並哭喊，「我沒有對不起中華民國任何事情，也沒有跟蔣孝嚴滾床」，要周玉蔻別再拿她的照片打知名度。而原本準備要離開的周玉蔻見到張淑娟來到現場，隨即跟上前，但被擋下。

郭正亮認為，周玉蔻會道歉，是因為知道這個官司會輸，所以立刻來表現犯後態度，她很熟司法的一些細節。

郭正亮指出，周玉蔻一開始以為她在幫陳時中，但隨著事情越講越多，節目爆紅、收視率增加，後來就完全是為了自自己。

郭正亮強調，他自己被周玉蔻點名，但這個戰火其實是從陳時中那邊跳出來，所以最後會回到陳時中身上，這就是報應，因為他想利用周玉蔻，現在就要因為周玉蔻下台。