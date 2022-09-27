轟民進黨縱容周玉蔻　蔣辦點名：陳時中團隊4人是幫兇

▲遭指為晶華緋聞案女主角，張淑娟提告，資深媒體人周玉蔻鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻連日猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安，更稱其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是前中國小姐張淑娟，讓張淑娟憤而提告，出面淚訴指控不實。對此，蔣萬安辦公室副發言人蔡畹鎣砲轟，民進黨縱容周玉蔻造謠抹黑，綠營的台北市長參選人陳時中團隊中所謂的「女權鬥士」，包括立委吳思瑤、范雲、林楚茵與管碧玲4人，現在竟然默不吭聲，「妳們都是周玉蔻事件的幫兇。」

張淑娟26日正式提告周玉蔻，落淚表示自己這幾天遭受網路霸凌，「我每天吃不下睡不著」，自己並不認識周玉蔻，卻被周玉蔻把她的照片拿出來鞭屍，「我沒有蔣孝嚴滾床」，痛罵周玉蔻，「一點媒體的專業素養都沒有」。

張淑娟表示，周玉蔻不僅含沙射影，還指名道姓，讓她活在痛苦之中，並哭喊，「我沒有對不起中華民國任何事情，也沒有跟蔣孝嚴滾床」，要周玉蔻別再拿她的照片打知名度。

蔡畹鎣指出，陳時中團隊為勝選，讓周玉蔻侵害與選舉不相關人士的隱私，污衊已退出公眾視野的女性隱私權。晶華酒店已於媒體訪問時，強調並不存在周玉蔻所言「VIP訂房部」，吳思瑤竟還上周玉蔻節目，見她以囂張語氣污衊張淑娟，不僅發不出正義之聲制止，甚至讚聲附和，可見創立30多年的民進黨，已從民主、進步、女權等進步價值政黨，轉型為不惜傷害無辜女性，只會抹黑、栽贓的政黨。

蔡畹鎣狠嗆，民進黨也並非完全不重視「女權」，對於肯為民進黨所用，願意不問是非，含血噴人的女性，民進黨仍會賦予她們「女權」，為讓周玉蔻上位，得到媒體資源，達到協助民進黨掌權的目標。

蔡畹鎣呼籲總統蔡英文，應疼惜無辜遭污衊女性，而不是支持周玉蔻，陳時中更不要只會包裝柔性親近女性選民，卻在大是大非面前不表態，縱容自己的好友周玉蔻踐踏無辜女性，兩面操作手法只會讓選民唾棄。

