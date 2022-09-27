夫被罵吃軟飯！王鴻薇嗆：周玉蔻就是爛　「加害受害者」非檢驗蔣萬安

▲張淑娟按鈴提告周玉蔻，周玉蔻與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻指控，前中國小姐張淑娟曾與前總統府秘書長蔣孝嚴有緋聞，使張淑娟26日在國民黨台北市議員王鴻薇的陪同下到台北地檢署提告，但周玉蔻卻搶先到場鞠躬道歉，並與王鴻薇發生口角，批評其丈夫吃軟飯。對此，王鴻薇27日批評周玉蔻信口開河，拿丈夫出來攻擊，「妳（周玉蔻）就是爛！」

關於26日北檢現場狀況，王鴻薇27日上午接受《POP撞新聞》廣播節目訪問，主持人平秀琳認為，周玉蔻先毀滅了張淑娟人格，還批評王鴻薇的丈夫「吃軟飯」，這些言論都非常莫名其妙，「到底有沒有一點性平意識？什麼叫『吃軟飯』？他們最喜歡笑（台北市長）柯文哲沒性平意識，結果自己用什麼詞彙？」

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇說，自己有看到網友稱周玉蔻沙文主義，什麼叫「吃軟飯」，現在是男女平權的時代，「周玉蔻其實年紀很大，我覺得她可能有很傳統的意識，然後信口雌黃。」周玉蔻26日批評言論出來後，丈夫就有接到許多慰問、加油電話，甚至還有朋友希望王鴻薇丈夫也去提告周玉蔻。

王鴻薇表示，自己回到議會辦公室後，助理還開玩笑要王鴻薇丈夫在臉書發文「我好愛好愛老婆」，「我覺得她（周玉蔻）就是個信口開河的人，她第一時間罵我，我當然很生氣，為什麼要牽扯到我家人？」後來自己平靜思考，像周玉蔻這樣的人，其實已經沒有任何公信力，所以也不用在乎對方講了什麼。

隨後，王鴻薇強調，周玉蔻踩到了底線，很多政論節目在選舉時為了幫助某一陣營，便不斷攻擊對手陣營，包括栽贓、抹黑與造謠，這些都看太多，然而周玉蔻今日卻莫名其妙拉了一個路人甲，還高舉「要去檢驗候選人配不配當台北市長」等言論，根本是邏輯上的錯誤，「就算蔣孝嚴當時的緋聞是事實，那關兒子（蔣萬安）什麼事情？」

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料圖／記者黃國霖攝）

王鴻薇提及，很多家庭若發生父母離異、外遇，子女就會成為受害者，「今天這件事情，蔣萬安就是受害者，我今天直接跟周玉蔻說『妳在加害受害者，不是檢驗蔣萬安』。」就算周玉蔻說要替王筱嬋平反，但這23年來王筱嬋一直都在，為何要到這時間才要平反，「說穿了都是為了選舉製造聲量。」

面對民進黨與周玉蔻之間的關係，王鴻薇稱，自己曾一度覺得民進黨台北市長參選人陳時中很衰，但周玉蔻的媒體長期標到政府標案，並非一般媒體人，「妳（周玉蔻）長期拿民進黨政府給予的資源，然後選舉時幫助陳時中，所以得打擊蔣萬安。」

王鴻薇直言，周玉蔻拿不出東西打擊蔣萬安，只好拿父親蔣孝嚴與DNA做攻擊，今日周玉蔻也找不到事情可打她，才拿王鴻薇丈夫出來打擊，「妳（周玉蔻）就是爛！」