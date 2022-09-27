▲周玉蔻在北檢向張淑娟道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

資深媒體人周玉蔻日前攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞案，更指出女主角是前中國小姐張淑娟，26日被女方提告，此事引起社會譁然，也有政治人物拒上周玉蔻節目。對此，國民黨台北市議員參選人楊植斗就指出，其實自己很早之前就拒上周的節目，當時還嗆節目組說「換個主持人」。

楊植斗26日在臉書發文表示，自己很久之前就決定不上周玉蔻的節目，「如今看來仍是正確的決定」，還說自己當時就力勸廣播節目換主持人，收視或許會更好，「拒絕邪惡，你我有責」。他還在下方留言處喊話，「最近的對手都好爛，派發言人來跟我單挑也可以啊，劉建國跟鄭運鵬只會當縮頭烏龜，不幸選上肯定也是烏龜市長」。

從楊植斗3月的發文也可以看到，他當初碰到周玉蔻廣播節目的邀請，要和民進黨立委鄭運鵬討論「廢古文考試」的議題時，就婉拒節目組的邀約，還說「換個主持人，也許聽眾會更多一些」。從對話截圖中也確實可以看到廣播節目的邀約訊息。

周玉蔻26日上午現身北檢，向張淑娟90度鞠躬道歉，引發外界熱議。台北市議員徐巧芯就在臉書憤而發文，表示「為什麼國家通訊傳播委員會（NCC）如此放任惡毒周玉蔻利用媒體傷害無辜的人？」更諷刺NCC的縮寫為「Need Co Co（需要蔻蔻）」，還宣布她即日起拒上周玉蔻任何節目，包含電視、廣播、直播，「歡迎政治人物不分顏色一起響應」。

▲徐巧芯拒上周玉蔻節目。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）