選前60天／綠營輔選列車啟動　力拚7+3！翻轉台北、苗栗、澎湖

▲民進黨喊出「團結台灣，顧好未來」競選主軸。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數60天，民進黨本月啟動輔選列車，黨內大咖總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌將在10月底前全台跑透透，為黨籍參選人站台。綠營人士指出，民進黨提名21位縣市長選將，除了堅守目前桃園、竹市、基隆等7個縣市延續執政之外，也將力拼翻轉台北、苗栗與澎湖選情。

綜觀全國選情，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、新竹市前市長林智堅任期屆滿，民進黨力拼這3縣市可延續執政，一名黨政高層持正面態度認為，這3縣市首長在2018年都能順利連任，代表其施政獲得跨越藍綠的肯定，搭配8年任內打下的組織基礎，此次被徵召拚接棒的鄭運鵬、蔡適應、沈慧虹個人條件優異，「不必太不樂觀」。

據指出，鄭運鵬在林智堅退選後接棒，喊出「運轉桃園大進化」競選口號，而對手張善政陷入農委會研究計畫抄襲風波，藍綠選情陷入膠著，鄭文燦輔選更被視為選情勝負的關鍵因素；蔡適應面對掌握二信系統的謝國樑，主打「會做事VS.家族政治」，日前成立競選總部時蔡英文、賴清德均站台力挺，強調要延續基隆執政光榮；至於竹市選戰近期因台灣民眾黨參選人高虹安涉抄爭議引發關注，沈慧虹也積極搶攻該議題，綠營要角不諱言，白營想靠聲量速成恐泡沫化，「這把火沒這麼容易熄滅」。

▲陳時中進軍首都選戰後話題不斷，積極強化空陸戰量能。（資料照／記者黃克翔攝）

此外，對於最受全國矚目的首都選戰，民進黨列為一級戰區，參選人陳時中投入選戰以來話題不斷，近期除了空戰方面持續透過打政策牌、走訪次文化行程爭取認同，在陸戰方面，本週搭配各個社會力後援會、議員聯合競選總部成立，積極固樁，未來也將有超過20場百工百業後援會陸續成立，爭取中間選票，黨政高層評估「蠻有信心」。不過，面對國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊來勢洶洶，亦有黨內人士提醒，黃珊珊吸納青年族群選票能力極強，加上近期陳時中團隊頻頻「出槌」，不可不慎。

另對於其他縣市，綠營評估，目前南部執政4縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣選情穩定，嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁爭取連任，未來搭配民進黨輔選列車，也將扮演「母雞」角色，跨縣市為黨籍參選人站台輔選，訴求民進黨政府執政成績，並提出未來發展願景。

▲今年是民進黨70多年來最靠近苗栗縣勝選的一次。（資料照／徐定禎競選團隊提供）

至於除了這4個「一級戰區」縣市及4個選情穩定的執政縣市，還有哪些縣市有機會？綠營人士指出，今年有多個縣市屬於「三腳督」局面，整體情勢對民進黨有利，除了台北市及新竹市外，非執政縣市的苗栗縣、澎湖縣均因藍營整合失利，讓民進黨尋求勝選機會大增，「內部評估苗栗（勝選）機會越來越高」。

綠營要角更直言，民進黨從來沒有在苗栗縣執政過，此役堪稱台灣民主發展的分水嶺，加上民進黨提名的徐定禎是唯一一位有行政經驗的參選人，他在2018年民進黨大逆風時都可以拿下超過3成7選票，今年訴求延續頭份經驗，搭配民進黨執政團隊做後盾，有勝選可能。