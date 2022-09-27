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選前60天／綠營輔選列車啟動　力拚7+3！翻轉台北、苗栗、澎湖

▲▼民進黨全代會,蔡英文主席與行政院長蘇貞昌帶領所有縣市長候選人以及現任執政縣市長同台。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨喊出「團結台灣，顧好未來」競選主軸。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數60天，民進黨本月啟動輔選列車，黨內大咖總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌將在10月底前全台跑透透，為黨籍參選人站台。綠營人士指出，民進黨提名21位縣市長選將，除了堅守目前桃園、竹市、基隆等7個縣市延續執政之外，也將力拼翻轉台北、苗栗與澎湖選情。

綜觀全國選情，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、新竹市前市長林智堅任期屆滿，民進黨力拼這3縣市可延續執政，一名黨政高層持正面態度認為，這3縣市首長在2018年都能順利連任，代表其施政獲得跨越藍綠的肯定，搭配8年任內打下的組織基礎，此次被徵召拚接棒的鄭運鵬、蔡適應、沈慧虹個人條件優異，「不必太不樂觀」。

據指出，鄭運鵬在林智堅退選後接棒，喊出「運轉桃園大進化」競選口號，而對手張善政陷入農委會研究計畫抄襲風波，藍綠選情陷入膠著，鄭文燦輔選更被視為選情勝負的關鍵因素；蔡適應面對掌握二信系統的謝國樑，主打「會做事VS.家族政治」，日前成立競選總部時蔡英文、賴清德均站台力挺，強調要延續基隆執政光榮；至於竹市選戰近期因台灣民眾黨參選人高虹安涉抄爭議引發關注，沈慧虹也積極搶攻該議題，綠營要角不諱言，白營想靠聲量速成恐泡沫化，「這把火沒這麼容易熄滅」。

▲▼連鎖加盟大展秋季展-陳時中 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳時中進軍首都選戰後話題不斷，積極強化空陸戰量能。（資料照／記者黃克翔攝）

此外，對於最受全國矚目的首都選戰，民進黨列為一級戰區，參選人陳時中投入選戰以來話題不斷，近期除了空戰方面持續透過打政策牌、走訪次文化行程爭取認同，在陸戰方面，本週搭配各個社會力後援會、議員聯合競選總部成立，積極固樁，未來也將有超過20場百工百業後援會陸續成立，爭取中間選票，黨政高層評估「蠻有信心」。不過，面對國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊來勢洶洶，亦有黨內人士提醒，黃珊珊吸納青年族群選票能力極強，加上近期陳時中團隊頻頻「出槌」，不可不慎。

另對於其他縣市，綠營評估，目前南部執政4縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣選情穩定，嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁爭取連任，未來搭配民進黨輔選列車，也將扮演「母雞」角色，跨縣市為黨籍參選人站台輔選，訴求民進黨政府執政成績，並提出未來發展願景。

▲▼苗栗縣長參選人徐定禎21日於頭份成立競選總部，太太及女兒同框現身，是徐定禎最強後盾。（圖／徐定禎競選團隊提供）

▲今年是民進黨70多年來最靠近苗栗縣勝選的一次。（資料照／徐定禎競選團隊提供）

至於除了這4個「一級戰區」縣市及4個選情穩定的執政縣市，還有哪些縣市有機會？綠營人士指出，今年有多個縣市屬於「三腳督」局面，整體情勢對民進黨有利，除了台北市及新竹市外，非執政縣市的苗栗縣、澎湖縣均因藍營整合失利，讓民進黨尋求勝選機會大增，「內部評估苗栗（勝選）機會越來越高」。

綠營要角更直言，民進黨從來沒有在苗栗縣執政過，此役堪稱台灣民主發展的分水嶺，加上民進黨提名的徐定禎是唯一一位有行政經驗的參選人，他在2018年民進黨大逆風時都可以拿下超過3成7選票，今年訴求延續頭份經驗，搭配民進黨執政團隊做後盾，有勝選可能。

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