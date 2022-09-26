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快訊／高虹安遭控抄襲不忍了　明赴北檢告《鏡週刊》

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安日前公佈辛辛那提大學學倫單位聲明自清，這次將進一步提告《鏡週刊》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被《鏡週刊》爆料博士論文涉抄襲、侵權資策會，稍早她預告27日上午將赴台北地檢署提告。

《鏡週刊》9月20日報導指控，高虹安研究成果涉3大爭議，包括未獲資策會授權使用，有侵犯智慧財產權之嫌，且若符合辛辛那提大學的抄襲定義，恐遭撤銷學位，此外，高虹安取得博士學位後，便到鴻海上班，疑似「利用公家資源當成職涯跳板」。

事發當天，高虹安火速出示辛辛那提大學研究誠信辦公室副研究長史特拉塞．珍信件，上頭寫道「高虹安博士學位論文並無研究不當行為，已驗證過確認論文無版權問題」、「此指控已反覆操作堅持一年多，政治因素可能是這些指控的動機」。

資策會也回應，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題，但侵權與否不是由資策會判定，而是要看高虹安應用在什麼地方，因為上述的「實際應用」並不包含學術，而是指延伸到實際的產品，「如果是純學術引用的話，沒有授權問題」。

不過，民進黨團22日已行文資策會，要求提供高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等，並在3天內函復

民進黨團總召柯建銘表示，最重要的是法律層面的問題，資策會說高沒侵權，這在法律上是站不住腳的，第二也要了解高虹安在資策會工作幾年，大概如此而已。

高虹安競選辦公室指出，高虹安明天（27日）上午8時50分將到台北地方檢察署，針對《鏡週刊》近期刊出的相關報導提告。

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