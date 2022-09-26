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藍酸「牙醫不是醫師」道歉了　柯建銘補刀：跟陳時中一起虎口拔牙

▲▼柯建銘貼出與陳時中的合影。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

▲柯建銘貼出與陳時中的合影。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人、立委李德維26日公開為「牙醫非醫師」的言論道歉，牙醫師出身的民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間發出一篇字數超過2600字的長文，力挺民進黨台北市長參選人陳時中，還提醒李德維說，自己只做過牙醫師和立法委員兩種工作，專門虎口拔牙，拔國民黨牙齒。

柯建銘今天晚間透過臉書隔空詢問李德維：「你怎麼突然高虹安上身？」柯說，不要忘了，其實他也是牙醫，而且是讓國民黨頭痛的牙醫，目前為止他只做過2個職業，分別是民國64年至民國81年的牙醫生涯，以及民國82年至今擔任立法委員，「照李德維委員的邏輯，我僅是牙醫，憑什麼當總召？憑什麼選立委？」

柯建銘表示，精準的講，他是一日牙醫，終生牙醫，現在是2.0牙醫，專門虎口拔牙，拔國民黨牙齒，全口假牙免費；牙醫師與所有醫師的醫療行為都一樣，包括診斷（Diagnosis）、治療（Treatment ）、預後（Prognosis），解決病人病痛，從政亦如是，解決問題而已。

柯建銘還分享7月20日寫的臉書文給李德維參考說，陳時中與他都是「虎口拔牙」的牙醫，兩人是40多年老友，民國60年他進中山牙醫，陳時中進北醫牙醫，畢業後常在醫學研討會相遇，也都共同熱心公會事務，民國74年他當選全國最年輕的牙醫師公會理事長，不管省公會、全聯會兩人都熱衷參與會務，而陳時中後來當上牙醫公會全聯會理事長。

柯建銘透露，他與陳時中在戒嚴時期曾一起走上街頭共同關心密醫問題、牙醫醫療、制度與環境、勞保問題，隱約知道陳的父親是台大名教授，感覺陳很本土又有教養，靦腆中帶自信，對陳處事態度沈穩、邏輯清晰、判斷敏銳留下深刻印象，發言擲地有聲，顯然是意見領袖，暗自相形見拙、私下學習，爾後對健保制度、總額支付、醫牙並重等公共議題，少人能出其左右，自己當立委後，陳時中也是重要諮詢請益對象。

柯建銘也稱讚陳時中說，「一個經歷千錘百鍊，五年多掌理大部會，900多天的防疫指揮官，帶領團隊處理所有危機，渡過難關，堅毅個性、溫暖熱情，困難中淬礪出穩重的公共事務處理能力，豈是蔣萬安、黃珊珊可望其項背？高下立判」，呼籲首都台北揮別口水治理、對立治理的時刻來了，要共同挺陳時中、挺未來，讓台北的天空更加晴朗。

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