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周玉蔻逼哭張淑娟　NCC證實《辣新聞》已被申訴將審議

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人周玉蔻日前爆料前中國小姐張淑娟曾與總統府前秘書長蔣孝嚴有緋聞，她昨日（26日）在台北地檢署前向張淑娟道歉。國家通訊傳播委員會（NCC）的官員表示，針對周玉蔻在民視「辣新聞」節目中的言論，目前已有民眾提出申訴，後續若確定違法，會再送到廣播電視節目廣告諮詢會議、NCC委員會審議。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻在北檢鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

周玉蔻近來狂轟國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，聲稱其父蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，引發張淑娟不滿並決定提告。周玉蔻26日搶先一步抵達北檢，對著現場媒體鏡頭鞠躬道歉，沒想到下一秒又與一旁的國民黨台北市議員王鴻薇（受張淑娟委託到場發聲明澄清）發生衝突，兩人互相飆罵10分鐘，場面十分混亂。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟（白衣）一度說到淚崩。

由於張淑娟不想跟周玉蔻打照面，等到周離開現場她才現身，直指周「一點媒體素養都沒有」，沒有聯繫到當事人就含沙射影，甚至公布姓名、照片，讓她名節盡毀。張淑娟一度說到情緒崩潰爆哭，多次強調沒有跟蔣孝嚴滾床單，也不接受周玉蔻的道歉，堅持按鈴提告。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟離開時，周玉蔻追上前表示「張小姐，我跟妳道歉」。

然而，就在張淑娟完成提告手續時，周玉蔻又折回現場並伸手去拉張淑娟，一邊說著「張小姐，我跟妳道歉」；王鴻薇見狀趕緊擋下周玉蔻，雙方展開追逐戰。等到張淑娟等人離開後，周玉蔻接受媒體採訪時表示，選舉結束前不會再討論這件事情，但她手上有相關的訂房紀錄，會在法院審理時提出，接著反控這場混亂是王鴻薇在背後操弄，根本是把張淑娟當成傀儡，居心何在。

▲▼資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤，但被記者追問時反問「有沒有公義道德之心」。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻反控王鴻薇把張淑娟當成傀儡。（圖／記者黃哲民攝）

不過，對於這起爆料爭議，各界反應不一。台北市議員徐巧芯26日宣布即起拒上周玉蔻任何節目，並向NCC檢舉周主持的政論節目，呼籲NCC應對該節目開罰，並要求民視關閉此節目或更換主持人，「向社會大眾道歉。」

根據《聯合新聞網》報導，NCC官員表示，針對周玉蔻在民視「辣新聞」節目中的言論，目前確實已有收到民眾提出申訴，後續會依照標準作業流程進行處理，若確認違法，會先送到廣播電視節目廣告諮詢會議審議，接著再送到NCC委員會審議。

 

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