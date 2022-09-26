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大陸 大陸焦點 特派現場

大陳島兩岸青創基地揭幕　劉樂妍直播帶貨聊兩岸青年創業

▲大陳島海峽兩岸交流基地暨青年創業交流服務中心」正式啓動。（圖／主辦方提供）

▲劉樂妍（圖左）及青年創業者盧陽雨（圖右）暢聊創業及直播帶貨。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

浙江台州昨（25）日舉辦「大陳島海峽兩岸交流基地·青年創業交流服務中心」啓動儀式，將以各類講座、青年交流及招商引資等活動，讓兩岸青年碰撞創意，進而提供創業孵化和資本對接等服務。前台灣藝人劉樂妍在活動當天與台州創業青年盧陽雨舉行「青年創業訪談」直播，暢聊創業故事及直播帶貨。

▲大陳島海峽兩岸交流基地暨青年創業交流服務中心」正式啓動。（圖／主辦方提供）

▲大陳島海峽兩岸交流基地暨青年創業交流服務中心正式啓動。（圖／主辦方提供）

《中新網》報導，從事大陳黃魚養殖多年的盧陽雨在直播中向兩岸青年介紹了自己的創業故事。他表示，創業不是一蹴而就的，只有花費時間沈澱自身，才能抓住轉瞬即逝的機會。

「創三代」吳發彬和父親在1990年左右赴大陸經營聖誕用品業，兒子目前也在深圳創業，他表示，目前產品出口至英國、德國、法國、丹麥、西班牙等20餘個國家，「大陸寬廣的市場與豐富的產品是我們創業者的福地。」

台州椒江區委常委林偉軍表示，67年前，1.48萬大陳鄉親在台灣重新安家落戶，生活在台灣35個大陳村中，「大陳籍後裔在台灣島內開枝散葉，已發展至近15萬人，成為兩岸交流交往的重要力量。」

林偉軍強調，台州作為一座傳統文化與現代文明交相輝映、充滿創新創業活力的魅力之城，椒江將秉承「兩岸一家親」理念 ，認真落實中央惠台利民政策措施，全面提升椒台交流層次和水平，「進一步深化經貿、科技、教育、文化等領域交流合作，讓廣大台胞，特別是青年台胞願意來，留得住，融得進。」

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