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挽留乾爹！偽單女屁屁刺「XXX之奴」展決心　夫控富商求償450萬

▲桃園市1名人妻今年7月間在家中用電腦時驚見夫夫與徐姓女子自拍大量性愛影片，盛怒下對徐女提告求償80萬元獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲邱女塗改配偶欄，假裝單身上包養網找乾爹，包養富商發現分手後，反遭邱女老公提告求償450萬。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡怡萍／台北報導

一名邱姓女子隱瞞自己已婚身分，在包養網上找了一名富商乾爹，關係持續了3年，富商發現遭邱女欺騙後分手，邱女為了挽回，以示決心在自己臀部以對方名字刺了「XXX之奴」，但仍遭狠甩，沒想到邱女的老公竟找上門，控告富商侵害配偶權、求償450萬。台北地院審後認為，邱女與富商來往期間，多次出示變造過的身分證空白配偶欄假裝單身，不能證明富商一開始就知道邱女已婚，因此判富商免賠。

邱夫提告主張，他察覺妻子行為異常後，查看她手機發現與這名富商密切來往，進一步追查妻子銀行帳戶，富商長期匯款5至20萬不等的包養費，顯見富商對妻子表現愛意；此外，富商竟要求妻子在背後靠近臀部的位置刺上「XXX之奴」的字樣，承諾如果照做，會照顧妻子一輩子，完全無視邱夫身為配偶的權益，他憤而向富商提告450萬損害賠償。

但富商喊冤，他因為離婚後感到寂寞，2019年在在包養網上認識了邱女，邱在網站上標誌自己為單身，交往期間還曾一起去美國出遊10天，沒見過有人打電話追問邱女何時回家，「有老公的人怎麼可能？」他還說，曾應邱女央求買了一台車給她代步，買車時邱女出示的身分證件上配偶欄為空白，根本看不出她是有老公的人。

▲▼刺青。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲邱女為了宣示挽回的決心，在臀部刺上「XXX之奴」的字樣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

富商表示，2021年2月底，邱女的友人告知他邱已婚後，他就馬上分手，這段時間他已在邱女身上砸下500多萬；而邱女積極想挽回，甚至還哀求他借192萬給她周轉，他為了讓邱女知難而退，要她簽署借據並錄影存證才願意出借，並提出刺「XXX之奴」的嚴苛條件，沒想到邱女竟真的跑去刺青，他才只好依約匯款，但後續也不再往來。

富商強調，他去年底發現邱女開始在成人平台、SWAG上開色情直播，仍在上面強調自己單身，而且「玩很大」，甚至跟網友以每次1萬5千元私約性交易，若是邱夫與妻子有夫妻間基本核心關係，根本不會任由妻子長期做這些事，認為邱夫提告破壞他婚姻根本不合理。

台北地院審理時，邱女坦承有變造身分證配偶欄，表示是不想讓公司人事知道她已婚，她也承認自己跑去刺青、為了想與富商復合，並有「這星期我可以去找你嗎？我想跟你回到以前，我不想就這樣結束！」、「黃紙燒了我邱XX就是你的人了！你甩都甩不掉！」等對話。

法官審理後，根據邱女使用的多個交友網站上都刻意註明「單身」，以吸引粉絲打賞送禮，也直接約男粉性交易，加上邱夫也無法舉證富商在已知邱女有配偶的情況下與之交往，於是判富商免賠，仍可上訴。

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