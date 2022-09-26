陳時中被周玉蔻「牽拖甩不掉」　柯文哲：名嘴發瘋「看你怎麼辦」

▲柯文哲出席「台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」出資契約簽約典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻日前爆料，前中國小姐張淑娟曾與前總統府秘書長蔣孝嚴有緋聞，張淑娟26日到台北地檢署提告，周玉蔻則搶先到場鞠躬向張淑娟道歉，同時批評陪同張淑娟的國民黨台北市議員王鴻薇。面對周玉蔻近期的爭議言論，台北市長柯文哲表示，戒毒、吸毒的比喻真的最恰當，水能載舟亦能覆舟。

柯文哲26日出席「台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」出資契約簽約典禮，會後接受媒體訪問。針對近期周玉蔻掀起滿大風波，民進黨台北市長參選人陳時中選情是否受影響？柯文哲說，這是台灣近幾年的問題，自己以前就說過，「用名嘴、網軍治國，遲早會遭到報應。」

柯文哲指出，周玉蔻一開始爆料一大堆，這應該會剪成影片上傳到YouTube上，就算今日跟張淑娟道歉，但影片已經撒出去了，潑出去的水已收不回來，到處都會有影片片段，「我覺得這實在是很糟糕，你以為你先造謠抹黑人家，之後再來道歉，問題就解決了嗎？」自己也常遇到這種事，抹黑一大堆，之後更正啟示卻小小一則，沒有人知道。

至於陳時中稱對張淑娟受到傷害感到遺憾，柯文哲先是嘆了一口氣後說，「唉，道歉就道歉，還講遺憾。」他先前比喻戒毒、吸毒真的最恰當，水能載舟亦能覆舟，用這個人去造謠、打擊敵人，有一天對方反過來牽拖時就甩不掉了，「還是那句話，用名嘴跟網軍治國，遲早遭到報應。」

關於周玉蔻被質疑公器私用，行政院長蘇貞昌說按照相關法令、規範即可？柯文哲認為，現在哪裡敢去管，「用名嘴去打人家很爽，但名嘴發瘋轉過來開始打你們的時候，你看你怎麼辦？」

另外，對於周玉蔻喊出，投給民進黨新竹市長參選人沈慧虹就是投給周玉蔻？柯文哲稱，周玉蔻應該要多喊幾次，「我聽到這說法，頗感欣慰。」