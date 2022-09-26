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快訊／確診數比上週一微增！今本土+28513、死亡+56

▲▼9/26中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布28513例本土個案、272例境外移入和56例死亡個案，本土個案也比上禮拜一多1%，顯示目前疫情仍未有明顯下降趨勢。

▲▼9/26新增病例。（圖／指揮中心提供）

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▲9/26新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之28,513例本土病例，為13,318例男性、15,185例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,651例)，臺中市(3,656例)，臺北市(3,248例)，桃園市(3,153例)，高雄市(2,507例)，臺南市(1,759例)，彰化縣(1,555例)，新竹縣(914例)，屏東縣(772例)，苗栗縣(681例)，新竹市(661例)，南投縣(652例)，雲林縣(638例)，宜蘭縣(596例)，基隆市(485例)，嘉義縣(463例)，花蓮縣(400例)，嘉義市(301例)，臺東縣(225例)，金門縣(107例)，澎湖縣(77例)，連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為33例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、35例未接種3劑以上新冠肺炎疫苗。確診日介於今(2022)年8月6日至9月23日，死亡日期介於9月16日至9月23日。

指揮中心說明，今日新增272例境外移入個案中，為155例男性、117例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼及越南(各7例)，韓國(4例)，英國及土耳其(各2例)，法國、中國、菲律賓、香港、德國、柬埔寨、美國、西班牙、愛爾蘭及日本(各1例)，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月25日。

指揮中心日前宣布第一階段先再9/29施行「入境唾液PCR改成發放4劑快篩」，第二階段才是正式實施「入境檢疫0+7」制度，時間預計是10/13。

第一階段上限改為一週上限6萬人次，而入境唾液PCR改成發放4劑快篩，檢疫為一人一室，包括「3天居家檢疫、4天自主防疫」，至於快篩使用時機為居檢第三天先篩一次，後4天僅需在出現症狀時篩檢，未滿兩歲者無需執行快篩，若出現症狀就比照入境旅客就醫方式處理。

而入境「0+7」制度預計10/13上路，入境者除了改採「0+7」免居家檢疫外，入境者如無症狀也可搭乘大眾交通運輸工具，或是防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕等，初期仍以一週上限15萬人次為主，但可入境對象（除先前已恢復互惠免簽國待遇），「非免簽國」也開放一般社會訪問及觀光，且取消限團令。

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